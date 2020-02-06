Венгрия получит газ по "Турецкому потоку" в конце 2021–начале 2022 гг

МОСКВА, 6 фев - РИА новости. Первые поставки газа в Венгрию через газопровод "Турецкий поток" планируется осуществить в конце 2021 – начале 2022 года, заявил посол РФ в стране Владимир Сергеев в интервью РИА Новости.
"Венгерское правительство давно и последовательно поддерживает идею диверсификации маршрутов поставок газа, выступая при этом против политизации данной сферы, а также заявляет о стратегической заинтересованности в скорейшей реализации проекта "Турецкий поток", - напомнил дипломат.
В штатном режиме решаются задачи по расширению пропускной способности газотранспортной системы и обеспечению надлежащих компрессорных мощностей, а в октябре 2019 года проведена процедура по обязывающему бронированию, сообщил он.
"Первые поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" планируется осуществить в конце 2021 – начале 2022 года. Ожидается, что Венгрия сможет ежегодно получать с южного направления 9,75 миллиарда кубометров газа – 6 миллиардов кубометров для собственных нужд и 3,75 миллиарда кубометров – для дальнейшего транзита", - подчеркнул Сергеев.
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.
8 января, 16:17Газопровод "Турецкий поток"