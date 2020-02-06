Венгрия получит газ по "Турецкому потоку" в конце 2021–начале 2022 гг

МОСКВА, 6 фев - РИА новости. Первые поставки газа в Первые поставки газа в Венгрию через газопровод " Турецкий поток " планируется осуществить в конце 2021 – начале 2022 года, заявил посол РФ в стране Владимир Сергеев в интервью РИА Новости.

"Венгерское правительство давно и последовательно поддерживает идею диверсификации маршрутов поставок газа, выступая при этом против политизации данной сферы, а также заявляет о стратегической заинтересованности в скорейшей реализации проекта "Турецкий поток", - напомнил дипломат.

В штатном режиме решаются задачи по расширению пропускной способности газотранспортной системы и обеспечению надлежащих компрессорных мощностей, а в октябре 2019 года проведена процедура по обязывающему бронированию, сообщил он.

"Первые поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" планируется осуществить в конце 2021 – начале 2022 года. Ожидается, что Венгрия сможет ежегодно получать с южного направления 9,75 миллиарда кубометров газа – 6 миллиардов кубометров для собственных нужд и 3,75 миллиарда кубометров – для дальнейшего транзита", - подчеркнул Сергеев.