Владимир Сергеев: венгерский космонавт отправится на МКС в 2024 году

Москва не раз подчеркивала, что Венгрия является одним один из главных экономических партнеров России в Европе. Это сотрудничество планируется лишь усилить в будущем поставками газа в восточноевропейскую страну через " Турецкий поток " и присоединением Будапешта к Евразийскому банку развития. Об этом накануне Дня дипломата рассказал в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Владимир Сергеев

— Ожидается ли обмен визитами между Российской Федерацией и Венгрией на высшем и высоком уровне?

— Российско-венгерские отношения характеризуются устойчивой динамикой двусторонних политических контактов и могут характеризоваться как прагматичное партнерство, основанное на учете взаимных интересов и гибко адаптируемое к объективным реалиям, в числе которых членство Венгрии в ЕС и НАТО. С момента прихода к власти кабинета ФИДЕС-ХДНП в апреле 2010 года имели место 10 официальных встреч президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном. Насыщенным был и конец прошлого года. Так, 30 октября 2019 года Будапешт с рабочим визитом посетил президент РФ, 16 октября 2019 года в Москве прошло 12-е заседание Российско-венгерской комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству. Осуществлялось постоянное взаимодействие по линии руководства министерств, ведомств и парламентов двух стран, реализуются масштабные инвестиционные проекты, крупнейшим из которых является строительство АЭС "Пакш-2", существенно оживились деловые и гуманитарные связи. Ожидаем продолжения контактов на высшем и высоком уровнях и в начавшемся году.

— Приедет ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москву на 75-летие Победы?

— Вопрос уровня возможного участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в настоящее время рассматривается венгерской стороной. В 2019 году премьер-министру Венгрии было направлено официальное приглашение. Ответ пока нами не получен.

— Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ряд стран Евросоюза, в том числе Венгрия, начинают проявлять интерес к налаживанию связей с Евразийским экономическим союзом. Насколько серьезный этот интерес со стороны Будапешта, на ваш взгляд? Можем ли мы говорить о перспективе создания зоны свободной торговли между Венгрией и ЕАЭС?

— Венгерские партнеры проявляют серьезный интерес к евразийскому взаимодействию как таковому: с 2010 года здесь действует внешнеполитическая концепция "Открытости на Восток", в 2015 году Будапешт одним из первых заявил о готовности интегрироваться в проекты в рамках инициативы Пекина "Один пояс – один путь". Венгрия придает большое значение наращиванию и дальнейшему углублению торгово-экономических связей и со странами-членами ЕАЭС.

Что касается перспектив создания зоны свободной торговли, то необходимо понимать, что Венгрия является государством-членом Евросоюза и вынуждена учитывать фактор Брюсселя. По-прежнему убеждены в значительном потенциале сопряжения различных интеграционных механизмов, в том числе в рамках ЕС и ЕАЭС, но, к сожалению, пока направленные на это инициативы фактически игнорируются Евросоюзом. Из двух принятых в 2018 году документов, которые определяют его курс по развитию взаимосвязанности в евразийском регионе – совместного доклада Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии "Соединяя Европу и Азию – составные элементы стратегии ЕС" и заключений Совета ЕС по иностранным делам по вопросу взаимосвязанности Европы и Азии, следует, что ЕАЭС не рассматривается в качестве релевантного партнера ЕС в контексте взаимосвязанности в Евразии.

— Когда могут начаться поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток"?

— Венгерское правительство давно и последовательно поддерживает идею диверсификации маршрутов поставок газа, выступая при этом против политизации данной сферы, а также заявляет о стратегической заинтересованности в скорейшей реализации проекта "Турецкий поток". Здесь в штатном режиме решаются задачи по расширению пропускной способности газотранспортной системы и обеспечению надлежащих компрессорных мощностей. В октябре 2019 года проведена процедура по обязывающему бронированию. Первые поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" планируется осуществить в конце 2021 – начале 2022 года. Ожидается, что Венгрия сможет ежегодно получать с южного направления 9,75 миллиарда кубических метров газа – 6 миллиардов кубометров для собственных нужд и 3,75 миллиарда кубометров для дальнейшего транзита.

— Венгрия обсуждает с Россией отправку своего космонавта на Международную космическую станцию к 2024 году. На каком этапе сейчас переговоры по этому вопросу?

— Правительство Венгрии уже заключило партнерское соглашение с Роскосмосом. Согласно планам, венгерский космонавт отправится на Международную космическую станцию в 2024 году. Хотел бы отметить, что если эти планы реализуются, то в космос отправится уже второй венгр. Первым был Берталан Фаркаш, который в мае 1980 года летал на станцию "Салют-6" в рамках программы "Интеркосмос". Так что в текущем году мы будем отмечать 40-летний юбилей этого знаменательного события.

— В ноябре прошлого года министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что Будапешт готов приступить к переговорам, чтобы стать членом Евразийского банка развития (ЕАБР) в 2020 году. Какие-то уже есть подвижки на этом направлении?

— Действительно, в конце 2019 года Венгрия заявила о своем желании дать старт переговорам о присоединении к Евразийскому банку развития. Это, с одной стороны, результат эффективной работы ЕАБР по привлечению в банк новых государств-участников и расширению географии его операций, а с другой – признание той роли, которую сегодня играет банк на евразийском пространстве. Насколько мне известно, принципиальное одобрение Советом банка данной инициативы имеется, организовать первый раунд консультаций планируется в Будапеште в ближайшее время.

— В Москве не раз обращали внимание на притеснение национальных меньшинств на Украине со стороны властей. Известно ли о совместных планах Москвы и Будапешта по борьбе с такой политикой?

— Будапешт уделяет первостепенное внимание дискриминационной практике украинских властей в отношении проживающего на территории Закарпатья венгерского нацменьшинства. Не секрет, что в ответ на принятый в 2017 году Верховной радой Украины закон об образовании, который определил украинский язык в качестве государственного языка обучения, Венгрия анонсировала и реализует в отношении Киева комплекс мер дипломатического воздействия. Мы, со своей стороны, в полной мере разделяем озабоченность венгерских властей таким "украинизаторским" курсом Киева, поскольку в еще большей степени это затрагивает многочисленное русскоязычное население на Украине. Призываем Венгрию и другие страны, нацменьшинства которых затронуты этим законом, к совместным действиям. Пока, к сожалению, адекватного отклика на наши призывы нет.

— Владимир Николаевич, есть ли у вас свои традиции в День дипломата? Как вы обычно любите проводить этот день?