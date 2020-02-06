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https://ria.ru/20200206/1564312068.html
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
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РИА Новости

В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки

11:21 06.02.2020 (обновлено: 15:26 06.02.2020)
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© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© Виталий Тимкив
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Состояние китайской студентки, у которой нашли коронавирус в Тюмени, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Губернатор области Александр Моор сообщил, что в регионе лабораторно подтвержден случай коронавируса у китайской студентки Тюменского индустриального университета. Управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что заболевание протекает в легкой форме. Организован комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.
"Все хорошо, все по-прежнему. Она еще не выписана, еще не прошло 14 дней. Она должна пробыть в больнице минимум 14 дней – это инкубационный период. А там, как я понимаю, должны быть взяты анализы. У нас лечение идет до того, как вирус перестанет определяться в лабораторных пробах. Состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе депздрава.
Там добавили, что девушка активно взаимодействует с врачами, идет навстречу.
"Мы по каким-то бытовым ее просьбам тоже активно с ней сотрудничаем", - отметили в пресс-службе.
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Ранее Голикова сообщала журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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Распространение нового коронавирусаАлександр МоорТатьяна ГоликоваРоспотребнадзорВОЗТюменская областьТюменьЗабайкальский крайОбщество
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