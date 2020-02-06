В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки

"Все хорошо, все по-прежнему. Она еще не выписана, еще не прошло 14 дней. Она должна пробыть в больнице минимум 14 дней – это инкубационный период. А там, как я понимаю, должны быть взяты анализы. У нас лечение идет до того, как вирус перестанет определяться в лабораторных пробах. Состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе депздрава.