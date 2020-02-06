Премьера Венгрии пригласили на празднование 75-летия Победы в Москве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва направила приглашение премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на празднование 75-летия Победы, он пока не ответил, заявил посол РФ в стране Владимир Сергеев в интервью РИА Новости.
"Вопрос уровня возможного участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в настоящее время рассматривается венгерской стороной. В 2019 году премьер-министру Венгрии Орбану было направлено официальное приглашение. Ответ пока нами не получен", - сказал он.
Юбилейные мероприятия по случаю 75-летия Победы пройдут в российской столице 9 мая 2020 года.