Премьера Венгрии пригласили на празднование 75-летия Победы в Москве

"Вопрос уровня возможного участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в настоящее время рассматривается венгерской стороной. В 2019 году премьер-министру Венгрии Орбану было направлено официальное приглашение. Ответ пока нами не получен", - сказал он.