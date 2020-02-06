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Премьера Венгрии пригласили на празднование 75-летия Победы в Москве
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РИА Новости

Премьера Венгрии пригласили на празднование 75-летия Победы в Москве

11:14 06.02.2020 (обновлено: 15:19 06.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва направила приглашение премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на празднование 75-летия Победы, он пока не ответил, заявил посол РФ в стране Владимир Сергеев в интервью РИА Новости.
"Вопрос уровня возможного участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в настоящее время рассматривается венгерской стороной. В 2019 году премьер-министру Венгрии Орбану было направлено официальное приглашение. Ответ пока нами не получен", - сказал он.
Юбилейные мероприятия по случаю 75-летия Победы пройдут в российской столице 9 мая 2020 года.
Читайте полный текст интервью Владимира Сергеева >>
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Владимир Сергеев (дипломат)День ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Виктор ОрбанРоссияВенгрияВ мире
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