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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-06T11:23+0300
https://ria.ru/20200206/1564311611.html
Китаисты из РФ поддержали Китай в борьбе с эпидемией в своем ролике
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564271452_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_eb5f2732f1afb8b1251e5e688eb70a58.jpg
РИА Новости

Китаисты из РФ поддержали Китай в борьбе с эпидемией в своем ролике

11:13 06.02.2020 (обновлено: 11:23 06.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
© REUTERS / CNS Photo
МОСКВА, 6 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". "Держись Китай, держись Ухань, изолировать вирус, не изолировать любовь" - эти лозунги можно увидеть в Российских соцсетях на русском и китайском языках. Китаисты из Москвы выступили с видеофлешмобом в поддержку борьбы Китая с коронавирусом.
Их видеоролик уже показали на центральном телевидении Китая.
На сегодняшний день это видео собрало почти 40 миллионов просмотров, всего за один день под ним оставили около 7 тысяч комментариев.
Спутник пообщался с участниками этой акции.
Старший преподаватель кафедры иностранных языков РУДН Ирена Рябинина рассказала в интервью Спутнику, что сейчас все китаисты стараются сдержать распространение паники и развенчивают слухи относительно вируса, которые активно расходятся в Сети.
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"В моменты, когда все охвачены паникой и тревогой, пересылают друг другу сообщения, перевирающие факты о вирусе, страх лечится только любовью. И единственное, что мы можем сделать, – подарить Китаю свою любовь. В такой ситуации могла бы оказаться любая страна. А Китай – наш друг. Это культура, которую мы обожаем , люди, которых мы горячо любим", - сказала Рябинина.
Студентка 4 курса ВШЭ Регина Бижева вернулась из Гуанчжоу после полугодовой стажировки буквально перед началом эпидемии.
"Китай уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. У меня там много друзей, с которыми я поддерживаю общение. Поэтому мы просто не могли бездействовать. Это большая трагедия для народа, и это видео - самое малое, что мы могли сделать, чтобы поддержать Китай, чтобы люди видели, что они не одни в этой борьбе. И что их друзья всячески желают им скорейшей победы над вирусом", отметила она.
Преподаватели китайского языка из Высшей школы экономики Дарья Аринчева и Анна Янишевская - также участницы флешмоба в поддержку борьбы с китайским коронавирусом.
"Я очень переживаю за наших китайских друзей. Хочется поддержать их. Я обучаю большое количество студентов, и все они с радостью присоединились к акции. Мы сняли несколько фрагментов, которые вошли в ролик. Более того, с радостью отозвались и мои друзья, которые вообще не говорят на китайском языке, но специально заучили фразу для ролика - 中国加油！", - рассказала Анна.
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"Я считаю, что помимо реальной материальной помощи каждому человеку нужно личное участие и сочувствие. Я китаист в третьем поколении и Китай для меня – вторая родина, которую сейчас нужно поддержать в беде", - отметила Дарья.
Хэштеги #武汉加油(Держись, Ухань) и #中国加油(Держись, Китай) часто можно увидеть в российской соцсети – ВКонтакте в тематических группах. Люди выкладывают фотографии, пишут слова поддержки китайскому народу.
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Россия-Китай: ГлавноекоронавирусыКитайРоссия
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