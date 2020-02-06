Китаисты из РФ поддержали Китай в борьбе с эпидемией в своем ролике

МОСКВА, 6 фев - " Проект "Россия-Китай: Главное . "Держись Китай, держись Ухань, изолировать вирус, не изолировать любовь" - эти лозунги можно увидеть в Российских соцсетях на русском и китайском языках. Китаисты из Москвы выступили с видеофлешмобом в поддержку борьбы Китая с коронавирусом.

Их видеоролик уже показали на центральном телевидении Китая.

На сегодняшний день это видео собрало почти 40 миллионов просмотров, всего за один день под ним оставили около 7 тысяч комментариев.

Спутник пообщался с участниками этой акции.

Старший преподаватель кафедры иностранных языков РУДН Ирена Рябинина рассказала в интервью Спутнику, что сейчас все китаисты стараются сдержать распространение паники и развенчивают слухи относительно вируса, которые активно расходятся в Сети.

"В моменты, когда все охвачены паникой и тревогой, пересылают друг другу сообщения, перевирающие факты о вирусе, страх лечится только любовью. И единственное, что мы можем сделать, – подарить Китаю свою любовь. В такой ситуации могла бы оказаться любая страна. А Китай – наш друг. Это культура, которую мы обожаем , люди, которых мы горячо любим", - сказала Рябинина.

Студентка 4 курса ВШЭ Регина Бижева вернулась из Гуанчжоу после полугодовой стажировки буквально перед началом эпидемии.

"Китай уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. У меня там много друзей, с которыми я поддерживаю общение. Поэтому мы просто не могли бездействовать. Это большая трагедия для народа, и это видео - самое малое, что мы могли сделать, чтобы поддержать Китай, чтобы люди видели, что они не одни в этой борьбе. И что их друзья всячески желают им скорейшей победы над вирусом", отметила она.

Преподаватели китайского языка из Высшей школы экономики Дарья Аринчева и Анна Янишевская - также участницы флешмоба в поддержку борьбы с китайским коронавирусом.

"Я очень переживаю за наших китайских друзей. Хочется поддержать их. Я обучаю большое количество студентов, и все они с радостью присоединились к акции. Мы сняли несколько фрагментов, которые вошли в ролик. Более того, с радостью отозвались и мои друзья, которые вообще не говорят на китайском языке, но специально заучили фразу для ролика - 中国加油！", - рассказала Анна.

"Я считаю, что помимо реальной материальной помощи каждому человеку нужно личное участие и сочувствие. Я китаист в третьем поколении и Китай для меня – вторая родина, которую сейчас нужно поддержать в беде", - отметила Дарья.