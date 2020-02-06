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Японский депутат выступил против поездки Абэ в Москву на День Победы
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РИА Новости

Японский депутат выступил против поездки Абэ в Москву на День Победы

11:09 06.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Независимый депутат японского парламента, бывший глава МИД Японии Кацуя Окада высказался против участия премьер-министра страны Синдзо Абэ в праздновании 75-летия Великой Победы в Москве, передало в четверг агентство Киодо.
По его данным, Окада заявил, что бывший СССР нарушил договор о нейтралитете с Японией и, по его словам, "оккупировал" южные Курилы. "В СССР тоже были приличные проблемы. Значит, со всем этим согласиться?", - сказал политик.
"Лидеру Японии надо туда ехать и праздновать? Я весьма сомневаюсь в правильности такого решения", - приводит агентство слова Окады.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в телеграмме премьер-министру Японии Синдзо Абэ перед Новым годом подчеркнул, что будет рад видеть Абэ на праздновании 75-летия Победы.
Острова Уруп
23 января, 11:22
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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Синдзо АбэВторая мировая война (1939-1945)ЯпонияРоссияВ мире
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