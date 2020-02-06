Японский депутат выступил против поездки Абэ в Москву на День Победы

ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Независимый депутат Независимый депутат японского парламента, бывший глава МИД Японии Кацуя Окада высказался против участия премьер-министра страны Синдзо Абэ в праздновании 75-летия Великой Победы в Москве, передало в четверг агентство Киодо

По его данным, Окада заявил, что бывший СССР нарушил договор о нейтралитете с Японией и, по его словам, "оккупировал" южные Курилы. "В СССР тоже были приличные проблемы. Значит, со всем этим согласиться?", - сказал политик.

"Лидеру Японии надо туда ехать и праздновать? Я весьма сомневаюсь в правильности такого решения", - приводит агентство слова Окады.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в телеграмме премьер-министру Японии Синдзо Абэ перед Новым годом подчеркнул, что будет рад видеть Абэ на праздновании 75-летия Победы.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.