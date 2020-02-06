В Лесото отпустили под залог супругу премьера, обвиняемую в убийстве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Супруга премьер-министра королевства Лесото Томаса Табане, которой ранее предъявили обвинения в убийстве его бывшей жены, отпущена под залог до начала суда, сообщает портал Eyewitness News.
Бывшую жену премьера – Липолело Табане – застрелили в столице Лесото Масеру рядом с ее домом в 2017 году, на фоне напряженного бракоразводного процесса, сообщал ранее портал. В прошлом месяце полиция потребовала от нынешней жены премьера – Мэсайя Табане – явиться на допрос, однако та пропала. Позднее она сдалась полиции.
Издание отмечает, что полиция попыталась помешать ходатайству о залоге.
Информацию СМИ о залоге подтвердил агентству Рейтер адвокат обвиняемой. Он добавил, что в четверг Мэсайя Табане отправится в ЮАР для медицинского осмотра. Однако на данный момент неясно, позволят ли ей покинуть Лесото. Суд назначен на 18 февраля.
Королевство Лесото - государство в Южной Африке, полностью окруженное территорией Южно-Африканской Республики.
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