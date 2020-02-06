В Лесото отпустили под залог супругу премьера, обвиняемую в убийстве

Бывшую жену премьера – Липолело Табане – застрелили в столице Лесото Масеру рядом с ее домом в 2017 году, на фоне напряженного бракоразводного процесса, сообщал ранее портал. В прошлом месяце полиция потребовала от нынешней жены премьера – Мэсайя Табане – явиться на допрос, однако та пропала. Позднее она сдалась полиции.