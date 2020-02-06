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В Новосибирской области спасли провалившегося под лед школьника
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РИА Новости

В Новосибирской области спасли провалившегося под лед школьника

10:30 06.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Новосибирской области спасли мальчика, который решил прогуляться по льду и провалился, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.
"В Бердске мальчик опрометчиво решил прогуляться по льду, недалеко от берега неожиданно провалился и застрял в мокром снегу", - рассказали в пресс-службе.
Спасатели оперативно выехали на место и помогли мальчику выбраться. Ребенка доставили домой, медицинская помощь ему не потребовалась, уточнили в пресс-службе.
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МЧС РФНовосибирская областьПроисшествия
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