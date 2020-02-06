В Новосибирской области спасли провалившегося под лед школьника

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Новосибирской области спасли мальчика, который решил прогуляться по льду и провалился, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка ведомства.
"В Бердске мальчик опрометчиво решил прогуляться по льду, недалеко от берега неожиданно провалился и застрял в мокром снегу", - рассказали в пресс-службе.
Спасатели оперативно выехали на место и помогли мальчику выбраться. Ребенка доставили домой, медицинская помощь ему не потребовалась, уточнили в пресс-службе.