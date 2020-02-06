В Приамурье открыли пункты временной изоляции для прибывших из Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев - РИА Новости. Два пункта длительного наблюдения и изоляции открыты в Амурской области для граждан Два пункта длительного наблюдения и изоляции открыты в Амурской области для граждан Китая , недавно прибывших в Амурскую область , в настоящее время на двухнедельном карантине здесь находятся 16 человек, сообщает правительство региона.

"Согласно постановлению главного государственного врача России, граждан Китая с видом на жительство в России, недавно вернувшихся из КНР, должны на 14 дней помещать в специальные пункты длительного наблюдения и изоляции. В Амурской области такие пункты открыты в Волково Благовещенского района и Зее. Под них оборудовали помещения медорганизаций, которые пустовали. В данное время двухнедельный карантин в них проходит 16 человек",- говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие пункта "вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей", для разъяснения ситуации был организован сход граждан.

Как пояснила жителям Волково зампред правительства Юлия Рябинина, все граждане КНР, помещенные на карантин, не представляют никакой опасности, при пересечении границы они прошли двойной тепловизорный контроль, медицинское обследование.

"Все они абсолютно здоровы. А карантин это дополнительная профилактическая мера по нераспространению нового вируса",- подчеркнула Рябинина.

Временный пункт полностью изолирован, находящиеся на карантине не смогут покинуть его в ближайшие две недели, здание круглосуточно охраняет полиция.

"На сходе учли и пожелание жителей доставлять еду в изолятор не из школьной столовой, как предполагалось делать ранее, а закупать ее у частных поставщиков. Более того, питаться в карантине люди будут только из одноразовой посуды, которая после будет уничтожаться",- сообщает правительство Амурской области.

Жители села Волково смогут пройти обследование и получить консультации врача в мобильном пункте медицинской помощи, который уже работает в селе и будет функционировать все время действия карантина.