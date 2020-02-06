Времени на разговоры о модификации СНВ-3 не осталось, заявили в СФ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Времени на какие-то модификации договора СНВ-3 не остаётся, документ нужно продлить без каких-либо условий, иначе он будет потерян, заявил РИА Новости глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и США пока не определились, намерены ли они его продлевать. При этом ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
"Любые обсуждения того, как этот договор (СНВ-3) может быть модифицирован с точки зрения параметров, которые там прописаны, числа участников, которые потенциально могут подпадать под его действие, на мой взгляд, опасны, потому решить эти вопросы в течение остающегося года совершенно точно невозможно. Либо мы сохраняем ныне действующий договор в его нынешнем виде, либо мы его теряем. Третей альтернативы просто не существует",- сказал Косачев.
По его словам, заявления некоторых американских дипломатов и политиков дают надежду, что с американской стороны будет принято решение этот договор продлить без каких бы то ни было дополнительных нагрузок, условий.
Сенатор добавил, что для продления договора никаких глубоких переговоров не нужно. "Требуется договорённость президентов двух стран, что договор будет продлеваться, что сохранится на тех же порогах и уровнях, которые прописаны в нем в момент вступления в силу 10 лет назад",- отметил Косачев.
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Он пояснил, что сейчас сложностью для продления договора является политическая позиция нынешнего руководства США, которая, "пересматривая своё участие в ряде разоруженческих договоров, на мой взгляд, последовательно реализовывало задачу обретения новой свободы действий с целью фиксации своего одностороннего военного преимущества".
"Договор СНВ-3 в этом смысле будет продолжать накладывать на американскую сторону такие же обязательства, как и на Россию. Россия к этому абсолютно готова, американцы до сих пор к этому готовы не были. Если и когда они согласятся с тем, что этот договор является базовым документом в сфере обеспечения стратегической стабильности, стратегического баланса сил, мы вздохнём с облегчением, я думаю, весь мир вздохнёт с облегчением и мы это соглашение совершенно точно продлим",- считает парламентарий.
Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.