Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T10:22+0300
https://ria.ru/20200206/1564309251.html
Времени на разговоры о модификации СНВ-3 не осталось, заявили в СФ
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

Времени на разговоры о модификации СНВ-3 не осталось, заявили в СФ

10:22 06.02.2020
237
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Времени на какие-то модификации договора СНВ-3 не остаётся, документ нужно продлить без каких-либо условий, иначе он будет потерян, заявил РИА Новости глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и США пока не определились, намерены ли они его продлевать. При этом ранее помощник президента​ США​ по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о скором начале переговоров о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 02:32
Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет
"Любые обсуждения того, как этот договор (СНВ-3) может быть модифицирован с точки зрения параметров, которые там прописаны, числа участников, которые потенциально могут подпадать под его действие, на мой взгляд, опасны, потому решить эти вопросы в течение остающегося года совершенно точно невозможно. Либо мы сохраняем ныне действующий договор в его нынешнем виде, либо мы его теряем. Третей альтернативы просто не существует",- сказал Косачев.
По его словам, заявления некоторых американских дипломатов и политиков дают надежду, что с американской стороны будет принято решение этот договор продлить без каких бы то ни было дополнительных нагрузок, условий.
Сенатор добавил, что для продления договора никаких глубоких переговоров не нужно. "Требуется договорённость президентов двух стран, что договор будет продлеваться, что сохранится на тех же порогах и уровнях, которые прописаны в нем в момент вступления в силу 10 лет назад",- отметил Косачев.
Ядерный взрыв
24 января, 00:15
"Ситуация ухудшилась": эксперт оценил перевод часов Судного дня
Он пояснил, что сейчас сложностью для продления договора является политическая позиция нынешнего руководства США, которая, "пересматривая своё участие в ряде разоруженческих договоров, на мой взгляд, последовательно реализовывало задачу обретения новой свободы действий с целью фиксации своего одностороннего военного преимущества".
"Договор СНВ-3 в этом смысле будет продолжать накладывать на американскую сторону такие же обязательства, как и на Россию. Россия к этому абсолютно готова, американцы до сих пор к этому готовы не были. Если и когда они согласятся с тем, что этот договор является базовым документом в сфере обеспечения стратегической стабильности, стратегического баланса сил, мы вздохнём с облегчением, я думаю, весь мир вздохнёт с облегчением и мы это соглашение совершенно точно продлим",- считает парламентарий.
Часы Судного дня. 24 января 2019 года
28 января, 21:58
Проблема недоговороспособности в современных международных отношениях
Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
400100
Обсудить 2
Договор СНВ-3Совет Федерации РФКонстантин КосачевСШАВ мире
Рекомендуем
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол прокомментировал антироссийские вбросы в швейцарских СМИ
Константин Косачев
В Совфеде оценили решение оправдать Трампа по делу об импичменте
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Перспективные российские корабли получат комплекс ПВО "Деривация"
Израильские военнослужащие
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала программу нового правительства Косово
Дамаск
Израиль не стал комментировать сообщения об атаке с воздуха по Дамаску
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле прокомментировали заявление США о переговорах по вооружениям
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Японский депутат выступил против поездки Абэ в Москву на День Победы
Статуя Фемиды в суде
В США предложили приговорить россиянку Тэраду к четырем годам
Подводная лодка проекта Ясень-М
Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок
Солдаты в костюмах химзащиты проводят дезактивацию техники после вахты на Чернобыльской АЭС. 1986 год
Суд не признал чернобыльцами шесть военных, обеззараживавших самолеты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прибыл в Мексику
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи
Россия и Куба обсудят сотрудничество в условиях санкций США
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил поступок сенатора Ромни, проголосовавшего за его отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
Лента новостейМолния