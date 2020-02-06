Посол прокомментировал антироссийские вбросы в швейцарских СМИ

В ряде швейцарских СМИ во второй половине января появились публикации, в которых утверждалось, что двое россиян с дипломатическими паспортами, посетившие минувшим летом Давос, подозревались в шпионаже, связанном с предстоящим Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). По данным СМИ, россияне были задержаны для установления личности, однако никаких признаков незаконной преступной деятельности обнаружено не было. Данные публикации были сделаны в день открытия ВЭФ в Давосе и затем перепечатаны рядом зарубежных изданий. В посольстве России в Берне назвали статьи вбросом для попытки подорвать отношения РФ и Швейцарии.