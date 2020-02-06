Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T11:11+0300
https://ria.ru/20200206/1564309063.html
Посол прокомментировал антироссийские вбросы в швейцарских СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/152879/68/1528796858_0:155:1600:1055_1036x0_80_0_0_1c6c33ba73e20c0bc0e219d03af65e0f.jpg
РИА Новости

Посол прокомментировал антироссийские вбросы в швейцарских СМИ

10:19 06.02.2020 (обновлено: 11:11 06.02.2020)
3058
© Фото : пресс-служба посольства России в ШвейцарииПосол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
© Фото : пресс-служба посольства России в Швейцарии
ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Антироссийские вбросы в СМИ способны нанести вред двусторонним отношениям России и Швейцарии, но у стран налажен доверительный диалог для урегулирования любых проблем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
В ряде швейцарских СМИ во второй половине января появились публикации, в которых утверждалось, что двое россиян с дипломатическими паспортами, посетившие минувшим летом Давос, подозревались в шпионаже, связанном с предстоящим Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). По данным СМИ, россияне были задержаны для установления личности, однако никаких признаков незаконной преступной деятельности обнаружено не было. Данные публикации были сделаны в день открытия ВЭФ в Давосе и затем перепечатаны рядом зарубежных изданий. В посольстве России в Берне назвали статьи вбросом для попытки подорвать отношения РФ и Швейцарии.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Швейцарии У. Маурером
21 ноября 2019, 15:46
Путин отметил уровень двусторонних отношений России и Швейцарии
"Конечно, подобного рода антироссийские инсинуации в прессе способны нанести вред двусторонним отношениям. В этой связи хотелось бы напомнить еще раз об ответственности, которую несут СМИ, выдвигающие с одной стороны громкие, а с другой – голословные обвинения. Швейцарские власти, равно как и власти любой другой страны, вынуждены реагировать на такие вбросы. Однако повторю сказанное ранее, как только в упомянутых Вами случаях дело доходило до необходимости предоставления конкретных доказательств, все обвинения рассыпались как карточный домик", - рассказал посол.
Гармонин подчеркнул, что Россия дорожит уровнем и доверительным характером взаимодействия со Швейцарией.
"Это, в том числе, означает, что мы готовы к откровенному диалогу со швейцарскими коллегами и предметному обсуждению любых волнующих их вопросов. И, заверяю Вас, такой диалог идет", - отметил российский дипломат.
Читайте полный текст интервью>>
Прохожий возле нового здания посольства Швейцарии в переулке Огородная слобода в Москве
21 ноября 2019, 07:22
Межгосударственные отношения России и Швейцарии
2742003
Обсудить 0
Сергей ГармонинШвейцарияРоссияВ мире
Рекомендуем
Панорама Вильнюса
Редактор русской газеты в Литве рассказал о контроле властей
Пентагон
Sputnik удивлен тратами Пентагона на мониторинг его соцсетей
Кабул
Афганские СМИ обвинили власти в отсутствии доступа к информации
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Производитель вертолетов из США показал уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьера Венгрии пригласили на празднование 75-летия Победы в Москве
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Владимир Пашков
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Сенатор Митч Макконнелл беседует с журналистами после того, как сенат проголосовал за оправдание президента США Дональда Трампа в деле по импичменту. Вашингтон, США. 5 февраля 2020
Сенат США провалил импичмент Трампа
Осень в Крыму
Ученые обнаружили, что озера Крыма стали менее радиоактивными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
Лента новостейМолния