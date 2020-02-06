Посол прокомментировал антироссийские вбросы в швейцарских СМИ

ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Антироссийские вбросы в СМИ способны нанести вред двусторонним отношениям России и Швейцарии, но у стран налажен доверительный диалог для урегулирования любых проблем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
В ряде швейцарских СМИ во второй половине января появились публикации, в которых утверждалось, что двое россиян с дипломатическими паспортами, посетившие минувшим летом Давос, подозревались в шпионаже, связанном с предстоящим Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). По данным СМИ, россияне были задержаны для установления личности, однако никаких признаков незаконной преступной деятельности обнаружено не было. Данные публикации были сделаны в день открытия ВЭФ в Давосе и затем перепечатаны рядом зарубежных изданий. В посольстве России в Берне назвали статьи вбросом для попытки подорвать отношения РФ и Швейцарии.
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"Конечно, подобного рода антироссийские инсинуации в прессе способны нанести вред двусторонним отношениям. В этой связи хотелось бы напомнить еще раз об ответственности, которую несут СМИ, выдвигающие с одной стороны громкие, а с другой – голословные обвинения. Швейцарские власти, равно как и власти любой другой страны, вынуждены реагировать на такие вбросы. Однако повторю сказанное ранее, как только в упомянутых Вами случаях дело доходило до необходимости предоставления конкретных доказательств, все обвинения рассыпались как карточный домик", - рассказал посол.
Гармонин подчеркнул, что Россия дорожит уровнем и доверительным характером взаимодействия со Швейцарией.
"Это, в том числе, означает, что мы готовы к откровенному диалогу со швейцарскими коллегами и предметному обсуждению любых волнующих их вопросов. И, заверяю Вас, такой диалог идет", - отметил российский дипломат.
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