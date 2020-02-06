Сергей Гармонин: антироссийские статьи говорят о росте влияния России

День дипломатического работника традиционно отмечается в России 10 февраля. Накануне профессионального праздника о российско-швейцарских отношениях, антироссийских вбросах в местных СМИ, экономическом влиянии США и пересмотре итогов Второй мировой войны корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова побеседовала с послом России в Швейцарии Сергеем Гармониным

— Сергей Викторович, в последние годы в ряде швейцарских СМИ стали появляться статьи с резкой критикой России либо с намеками на шпионскую деятельность, как это было с публикацией во время форума в Давосе. Ощущаются ли при этом изменения в тоне общения властей с российскими представителями? Удается ли СМИ повлиять на мнение руководства страны?

— Вы, очевидно, имеете в виду ту антироссийскую информационную кампанию со шпионским уклоном, которая около года назад активно раскручивалась в ряде швейцарских СМИ с подачи англосаксонской прессы. Тогда наши швейцарские партнеры действительно поднимали этот вопрос в ходе контактов, однако каких бы то ни было доказательств на сей счет или даже просто уточняющих подробностей предоставить нам так и не смогли. Мы условились перевернуть эту страницу и двигаться дальше, развивая реальные российско-швейцарские связи, не отвлекаясь на раздуваемые фобии, не имеющие под собой какой-либо основы.

Что касается упомянутой вами очередной якобы шпионской публикации, появившейся здесь в некоторых СМИ непосредственно перед началом работы Всемирного экономического форума в Давосе, то любому здравомыслящему человеку очевидна ее полная нелепость. К тому же эта история, действия которой якобы происходили еще летом прошлого года, а всплыли в январе нынешнего года, не имеет ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом и полностью находится на совести автора статьи и отдельных изданий, которые, видимо, в погоне за рейтингами подхватили эту "сенсацию", попутно навредив тем самым своей же репутации.

Конечно, подобного рода антироссийские инсинуации в прессе способны нанести вред двусторонним отношениям. В этой связи хотелось бы напомнить еще раз об ответственности, которую несут СМИ, выдвигающие, с одной стороны, громкие, а с другой – голословные обвинения. Швейцарские власти, равно как и власти любой другой страны, вынуждены реагировать на такие вбросы. Однако повторю сказанное ранее, как только в упомянутых вами случаях дело доходило до необходимости предоставления конкретных доказательств, все обвинения рассыпались как карточный домик.

Хочу подчеркнуть, что мы дорожим уровнем и доверительным характером нашего взаимодействия со Швейцарией. Это в том числе означает, что мы готовы к откровенному диалогу со швейцарскими коллегами и предметному обсуждению любых волнующих их вопросов. И, заверяю вас, такой диалог идет.

— Почему, с вашей точки зрения, целью подобных публикаций стала именно Россия? Кто может быть заказчиком подобных статей и как на них реагировать?

— Ваш вопрос глубже, чем может показаться на первый взгляд. Полагаю, связано это с тем, что наша страна утверждается как мощный центр экономического и политического влияния. Причем не только в европейском регионе, но и во всем мире. Такое развитие России, наряду с появлением других мировых центров влияния, ставит крест на однополярной системе управления миром. Естественно, есть силы, которые не желают терять самоприсвоенные бразды правления, доставшиеся им после развала Советского Союза. Они разными способами пытаются затормозить становление многополярного мироустройства. Отсюда и попытки очернить нашу страну через подконтрольные СМИ, помешать ее экономическому развитию путем незаконного санкционного давления или экстерриториального применения законодательства отдельных стран.

В свое время председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин сказал: "Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Но не дают". Поразительно, но спустя более чем 100 лет эти слова сохраняют свою актуальность. Откровенно агрессивные действия против нашей страны, к сожалению, не прекращаются.

Как реагировать на все это? Наверное, по принципу: собака лает, а караван идет. Мы учимся преодолевать, обходить искусственно создаваемые препятствия и продолжаем при этом развивать взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто к этому готов. И Швейцария является ярким примером такого прагматичного взаимодействия.

Более того, Россия была и остается частью европейского континента. Нас многое объединяет в историческом, культурном, человеческом плане. И мы по-прежнему остаемся привержены идее строительства общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. А в более широком плане видим перспективу формирования большого евразийского партнерства. Безусловно, такое взаимодействие должно выстраиваться на взаимовыгодной основе в ходе доверительного и взаимоуважительного диалога, а не языка ультиматумов.

— Вы были назначены послом в Швейцарию в конце 2016 года. Как изменилось отношение к России в этой стране за время вашего пребывания на посту?

— Полагаю, что такую оценку должен давать кто-то другой. Отмечу, что межгосударственные отношения сродни живой материи. Если относиться к ним бережно, они благополучно развиваются. Однако существуют и внешние факторы, которые оказывают на них влияние, и далеко не всегда благоприятное.

Прочным фундаментом российско-швейцарских связей остается наше общее историческое прошлое. В свое время, после наполеоновских войн, во многом благодаря Российской империи Швейцария стала независимым государством с нейтральным статусом, а не была разделена на части и включена в состав других стран.

Нынешний этап нашего двустороннего сотрудничества я бы охарактеризовал как прагматично-добротный. Наработанные за несколько десятилетий диалоговые механизмы исправно функционируют. Мы обсуждаем в том числе спорные темы, ищем и находим решения возникающих проблем, одним словом, развиваем сотрудничество на благо наших стран и народов.

С удовлетворением констатируем, что позитивная повестка дня в нашем двустороннем диалоге продолжает расширяться. В 2019 году состоялась целая серия рабочих контактов на разных уровнях исполнительной и законодательной власти России и Швейцарии, поездок по линии бизнеса и общественных организаций, а также культурных обменов. Безусловно, главным событием в российско-швейцарских отношениях стал прошедший в ноябре 2019 года визит президента Швейцарской Конфедерации Ули Маурера в Москву, где он был принят президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Межпарламентские контакты всегда были и остаются локомотивом нашего двустороннего сотрудничества. Так, в прошлом году состоялся обмен визитами руководителей верхних палат парламентов наших стран: в июне Швейцарию посетила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, а в октябре в России побывал председатель Совета Кантонов Швейцарии Жан-Рене Фурнье. Очень динамично работают межпарламентские группы дружбы "Россия-Швейцария".

Что самое главное, у наших стран есть обоюдный настрой на дальнейшее расширение сотрудничества. Необходимый потенциал для этого имеется. Так что нам есть еще, над чем работать.

— Насколько, на ваш взгляд, возросло влияние США в экономике Швейцарии за последние годы? Ощущается ли в отношениях между компаниями России и Швейцарии некая напряженность в связи с опасением со стороны швейцарских коллег вторичных санкций США?

— США являются крупнейшим после ЕС торговым партнером Швейцарии. Согласно статистике, товарооборот двух стран составляет порядка 50 миллиардов долларов США. При этом швейцарский экспорт в два раза больше американского. Цифры сами говорят за себя, насколько важным для Берна является американский рынок.

Но беда не в объемах сотрудничества, а в том, что Вашингтон использует экономику в качестве инструмента политического давления, беззастенчиво нарушая принципы международной торговли и активно распространяя свое внутреннее законодательство на другие страны. Последним ярким примером такого давления на Швейцарию стала ситуация вокруг строительства "Северного потока – 2". Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas из-за опасения попасть под вторичные американские санкции была вынуждена покинуть проект. Такого рода действия Вашингтона трудно назвать дружественными по отношению к Швейцарии.

Причем это далеко не единственный пример американского давления на швейцарский бизнес. Так, буквально накануне в местной прессе сообщалось о непрекращающихся попытках Вашингтона вынудить швейцарцев отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei в вопросе создания в Конфедерации сети 5G.

Такая ситуация, безусловно, не может не отражаться на отношениях российского и швейцарского бизнеса. Опасения швейцарцев попасть под экстерриториальное применение законодательства США на фоне раскручиваемой Вашингтоном санкционной спирали вокруг России не способствует гармоничному сотрудничеству между нашими странами. Правда, пока случаи необоснованных отказов местных фирм в сотрудничестве со связанными с нашей страной компаниями носят единичный характер, однако уже сама тенденция не может не вызывать тревоги.

— В этом году отмечается 75-летие Великой Победы. Какие культурные мероприятия посольство планирует провести в связи с этой датой?

— 75-летие Победы в Великой Отечественной войне является важнейшей памятной датой текущего года. Победа в мае 1945 года над гитлеровской Германией связана для нас с беспримерным как по своим масштабам, так и по степени героизма подвигом наших отцов и дедов, защитивших не только свою страну, но и весь мир от человеконенавистнической идеологии нацизма. Посольством запланирован целый комплекс мероприятий, которые мы намереваемся реализовать при самой широкой поддержке проживающей в Швейцарии русскоязычной диаспоры.

Центральным мероприятием, конечно же, станет намеченная на 9 мая мемориальная церемония у памятника советским солдатам на кладбище Хернли в Базеле. Как и в прошлые годы, пройдут шествия "Бессмертного полка" в различных городах Швейцарии, будут организованы акция "Георгиевская ленточка", уроки памяти в русских школах, тематические выставки, кинопоказы и многое другое. Уже сейчас на информационных ресурсах посольства мы начали публикацию серии материалов, связанных с Великой Отечественной войной.

— Как, с вашей точки зрения, Швейцария воспринимает пересмотр итогов Второй мировой войны и Великой Победы, который сейчас активно продвигается в Европе?

— Швейцария как нейтральная страна в целом пытается избегать вовлеченности в дискуссии на военные темы. Однако и здесь в прессе иногда появляются статьи весьма сомнительного содержания. Полагаю, что их публикация скорее связана с тем политическим заказом, о котором мы говорили ранее.

Однобокая трактовка исторических событий и их искажение уже превратились в инструмент, при помощи которого пытаются посеять неприязнь по отношению к нашей стране и тем самым заработать политические очки. Ярким примером такой порочной практики является и навязчивое стремление возложить на Советский Союз, вопреки историческим фактам, равную с нацистской Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны. Делается это путем замалчивания одних исторических событий и выпячивания других.

Причем подобные попытки искажения истории не имели бы ни малейшего шанса на успех еще в середине прошлого века при жизни современников тех событий, которые помнили и восхищались победами Красной армии в борьбе с нацистской Германией. Посольство на своих информационных ресурсах публикует материалы с интересными историческими фактами, которые некоторые западные политики и публицисты пытаются предать забвению.

Неоспоримым фактом является то, что основной натиск врага пришелся именно на Советский Союз, и абсолютно закономерно, что именно Красная армия благодаря своему мужеству и самоотверженности в результате сокрушительного штурма Берлина поставила победную точку в войне с Германией. При этом мы никогда не делили Победу на свою и чужую. Всегда высоко ценили вклад союзников по антигитлеровской коалиции, всех тех, кто плечом к плечу сражался с нацизмом во имя правды и справедливости. Мы прекрасно помним историческую встречу союзников на Эльбе, то доверие и единство, которые стали нашим общим наследием, примером объединения народов ради мира и стабильности.

Именно эти ценности легли в основу послевоенного мирового устройства. Была создана Организация Объединенных Наций, сформирована система международного права. Теперь же эти принципы, выстраданные человечеством после глобальных испытаний войны и уже доказавшие свою эффективность, активно размываются.