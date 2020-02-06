Авиационная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-13" в Казахстане

"Двенадцать вертолетов Ми-8МТВ5-1, а также три самолета Ан-12 и Ан-26 вылетели с аэродромов Байконур, Караганды и Жезказгана. Вертолеты доставят необходимое оборудование и бригаду медиков в основной и запасной районы посадки. Точные координаты капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26", - говорится в сообщении.