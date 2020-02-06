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2020-02-06T10:16+0300
https://ria.ru/20200206/1564308878.html
Авиационная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-13" в Казахстане
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РИА Новости

Авиационная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-13" в Казахстане

10:16 06.02.2020
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© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13"
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-13
© Фото : Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Вертолеты Ми-8МТВ5-1 и самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) вылетели с оперативных аэродромов в расчетные основной и запасной районы посадки капсулы с тремя членами экипажа Международной космической станции в степи Казахстана, сообщает в четверг ЦВО.
"Двенадцать вертолетов Ми-8МТВ5-1, а также три самолета Ан-12 и Ан-26 вылетели с аэродромов Байконур, Караганды и Жезказгана. Вертолеты доставят необходимое оборудование и бригаду медиков в основной и запасной районы посадки. Точные координаты капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26", - говорится в сообщении.
Корабль Союз пристыкованный к МКС
5 февраля, 15:36РИА Наука
Возвращающийся с МКС экипаж предупредили о сильном ветре
В предполагаемом районе посадки ожидается небольшая минусовая температура, до минус семи градусов, умеренный ветер, от 4 до 7 метров в секунду, и видимость 6-10 километров, уточняет ЦВО.
Посадка спускаемого аппарата запланирована на четверг в 12.12 мск. На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.
Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости "Синяя птица".
ПЭМ (поисково-эвакуационная машина)
4 февраля, 08:00Хорошие новости
Машины-амфибии выдвинулись для встречи экипажа "Союза МС-13"
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Лука ПармитаноКристина КукМи-8МТВ5Центральный военный округАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАн-26Казахстан
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