Авиационная группа вылетела к месту посадки "Союза МС-13" в Казахстане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Вертолеты Ми-8МТВ5-1 и самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) вылетели с оперативных аэродромов в расчетные основной и запасной районы посадки капсулы с тремя членами экипажа Международной космической станции в степи Казахстана, сообщает в четверг ЦВО.
"Двенадцать вертолетов Ми-8МТВ5-1, а также три самолета Ан-12 и Ан-26 вылетели с аэродромов Байконур, Караганды и Жезказгана. Вертолеты доставят необходимое оборудование и бригаду медиков в основной и запасной районы посадки. Точные координаты капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26", - говорится в сообщении.
В предполагаемом районе посадки ожидается небольшая минусовая температура, до минус семи градусов, умеренный ветер, от 4 до 7 метров в секунду, и видимость 6-10 километров, уточняет ЦВО.
Посадка спускаемого аппарата запланирована на четверг в 12.12 мск. На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.
Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости "Синяя птица".