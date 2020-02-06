Власти Приамурья попросили у Минздрава пять миллионов масок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев - РИА Новости. Власти Власти Амурской области передали в Минздрав РФ заявку на выделение региону пяти миллионов медицинских масок, в конце января в аптеки региона поступило около 1 миллиона масок, жители региона, граничащего с Китаем, раскупили их на фоне профилактики коронавируса, сообщила журналистам зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина.

Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса был введен в Приамурье 24 января, мэр Благовещенска Валентина Калита поручила руководителям сферы торговли, развлекательных центров и других мест массового скопления людей "усилить контроль за соблюдением масочного режима и кратность смены масок".

В справочной службе "Твояаптека.РФ" 29 января корреспонденту РИА Новости сообщили, что из-за слишком высокого спроса закончились маски в аптечных сетях "Семейная" и "Социальная".

"По маскам ситуация действительно напряженная. Порядка миллиона масок поступило в аптеки в последних числах января, они были раскуплены. К 7 февраля ожидается поступление масок в сеть аптек "Амурфармация" и "Твоя аптека",- сказала Рябина журналистам.

Как добавила советник губернатора Амурской области по здравоохранению Марина Гулевич, с просьбой об обеспечении дополнительными масками область обратилась в Минздрав РФ.

"Принята заявка департаментом лекарственного обеспечения Минздрава России о выделении 5 миллионов штук масок в приоритетном порядке",- сказала Гулевич.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов потребовал контролировать цены на медицинские маски во время совместных рейдов контролирующих органов.