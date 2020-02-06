Власти Приамурья попросили у Минздрава пять миллионов масок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев - РИА Новости. Власти Амурской области передали в Минздрав РФ заявку на выделение региону пяти миллионов медицинских масок, в конце января в аптеки региона поступило около 1 миллиона масок, жители региона, граничащего с Китаем, раскупили их на фоне профилактики коронавируса, сообщила журналистам зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина.
Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса был введен в Приамурье 24 января, мэр Благовещенска Валентина Калита поручила руководителям сферы торговли, развлекательных центров и других мест массового скопления людей "усилить контроль за соблюдением масочного режима и кратность смены масок".
В справочной службе "Твояаптека.РФ" 29 января корреспонденту РИА Новости сообщили, что из-за слишком высокого спроса закончились маски в аптечных сетях "Семейная" и "Социальная".
"По маскам ситуация действительно напряженная. Порядка миллиона масок поступило в аптеки в последних числах января, они были раскуплены. К 7 февраля ожидается поступление масок в сеть аптек "Амурфармация" и "Твоя аптека",- сказала Рябина журналистам.
Как добавила советник губернатора Амурской области по здравоохранению Марина Гулевич, с просьбой об обеспечении дополнительными масками область обратилась в Минздрав РФ.
"Принята заявка департаментом лекарственного обеспечения Минздрава России о выделении 5 миллионов штук масок в приоритетном порядке",- сказала Гулевич.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов потребовал контролировать цены на медицинские маски во время совместных рейдов контролирующих органов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV