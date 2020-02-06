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2020-02-06T10:15+0300
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Власти Приамурья попросили у Минздрава пять миллионов масок
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РИА Новости

Власти Приамурья попросили у Минздрава пять миллионов масок

10:09 06.02.2020 (обновлено: 10:15 06.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Продажа медицинских масок. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев - РИА Новости. Власти Амурской области передали в Минздрав РФ заявку на выделение региону пяти миллионов медицинских масок, в конце января в аптеки региона поступило около 1 миллиона масок, жители региона, граничащего с Китаем, раскупили их на фоне профилактики коронавируса, сообщила журналистам зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина.
Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса был введен в Приамурье 24 января, мэр Благовещенска Валентина Калита поручила руководителям сферы торговли, развлекательных центров и других мест массового скопления людей "усилить контроль за соблюдением масочного режима и кратность смены масок".
В справочной службе "Твояаптека.РФ" 29 января корреспонденту РИА Новости сообщили, что из-за слишком высокого спроса закончились маски в аптечных сетях "Семейная" и "Социальная".
"По маскам ситуация действительно напряженная. Порядка миллиона масок поступило в аптеки в последних числах января, они были раскуплены. К 7 февраля ожидается поступление масок в сеть аптек "Амурфармация" и "Твоя аптека",- сказала Рябина журналистам.
Как добавила советник губернатора Амурской области по здравоохранению Марина Гулевич, с просьбой об обеспечении дополнительными масками область обратилась в Минздрав РФ.
"Принята заявка департаментом лекарственного обеспечения Минздрава России о выделении 5 миллионов штук масок в приоритетном порядке",- сказала Гулевич.
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