В Забайкалье двухлетняя девочка задохнулась в гараже

"Из-за сильного мороза – около минус 40 градусов – мужчина завел машину и прикрыл дверь гаража, а сам с дочерью сел внутрь автомашины. Из-за выхлопных газов мужчина уснул в автомашине и проснулся только из-за телефонного звонка. Придя в себя, мужчина вынес дочь на улицу, однако к тому моменту девочка скончалась", - говорится в сообщении на сайте ведомства.