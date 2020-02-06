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В Забайкалье двухлетняя девочка задохнулась в гараже
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РИА Новости

В Забайкалье двухлетняя девочка задохнулась в гараже

10:03 06.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 6 фев - РИА Новости. Девочка 2017 года рождения задохнулась от выхлопных газов в гараже 30-летнего отца в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края, сообщает СУ СК по региону.
"Из-за сильного мороза – около минус 40 градусов – мужчина завел машину и прикрыл дверь гаража, а сам с дочерью сел внутрь автомашины. Из-за выхлопных газов мужчина уснул в автомашине и проснулся только из-за телефонного звонка. Придя в себя, мужчина вынес дочь на улицу, однако к тому моменту девочка скончалась", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Автомобиль полиции. Архивное фото
23 января 2017, 13:55
На Урале пятилетний мальчик задохнулся, надев на голову целлофановый пакет
Отца девочки в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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Забайкальский крайПроисшествия
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