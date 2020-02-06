Союз журналистов Украины осудил обыски на телеканале "1+1"

"Национальный союз журналистов Украины обеспокоен обысками в помещениях "1+1 media" (редакция программы "Секретные материалы") и в помещениях журналистов телеканала "1+1"… Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников. Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть "необходимыми следственными действиями", - написал Томиленко на своей странице в Facebook .

Нацсоюз журналистов призвал Службу безопасности предоставить убедительное обоснование необходимости обысков, а парламентские комитеты по вопросам свободы слова и гуманитарной и информационной политики провести совместное заседание и заслушать представителей спецслужбы и "1+1 media" об обысках. Также Нацсоюз призвал журналистов и СМИ проявлять солидарность и максимально освещать все обстоятельства этого инцидента.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.