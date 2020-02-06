Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T10:04+0300
https://ria.ru/20200206/1564308383.html
Союз журналистов Украины осудил обыски на телеканале "1+1"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/33/1561753312_0:59:1440:869_1036x0_80_0_0_eb6b2e30cb5556a182e62d0fffa963b3.jpg
РИА Новости

Союз журналистов Украины осудил обыски на телеканале "1+1"

10:04 06.02.2020
278
© Фото : Національна спілка журналістів України Украинский журналист Сергей Томиленко
Украинский журналист Сергей Томиленко
© Фото : Національна спілка журналістів України
Украинский журналист Сергей Томиленко. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев – РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины осудил обыски на телеканале "1+1" и считает это "сигналом тревоги" для всех журналистов, сообщил в четверг глава союза Сергей Томиленко.
В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об обыске в офисе телеканала "1+1". По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Агентство УНИАН сообщило, что обыски прошли также и дома у журналиста телеканала Дениса Данько.
Иван Баканов
5 февраля, 23:59
Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"

"Национальный союз журналистов Украины обеспокоен обысками в помещениях "1+1 media" (редакция программы "Секретные материалы") и в помещениях журналистов телеканала "1+1"… Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников. Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а притеснения свободы слова называть "необходимыми следственными действиями", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Нацсоюз журналистов призвал Службу безопасности предоставить убедительное обоснование необходимости обысков, а парламентские комитеты по вопросам свободы слова и гуманитарной и информационной политики провести совместное заседание и заслушать представителей спецслужбы и "1+1 media" об обысках. Также Нацсоюз призвал журналистов и СМИ проявлять солидарность и максимально освещать все обстоятельства этого инцидента.
Украинский журналист Сергей Томиленко
23 января, 15:25
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.
030000
Обсудить 1
Александр ДубинскийСергей ТомиленкоНациональный союз журналистов УкраиныУНИАНВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаг Украины
Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол прокомментировал антироссийские вбросы в швейцарских СМИ
Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России
Статуя Фемиды в суде
В США предложили приговорить россиянку Тэраду к четырем годам
Сотрудник полиции
В Петербурге мошенники пытались обокрасть умершего москвича
Солдаты в костюмах химзащиты проводят дезактивацию техники после вахты на Чернобыльской АЭС. 1986 год
Суд не признал чернобыльцами шесть военных, обеззараживавших самолеты
Президент США Дональд Трамп
Трамп оценил поступок сенатора Ромни, проголосовавшего за его отставку
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега
На Украине 600 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
Депутаты Рады потребовали увольнения главы антикоррупционного бюро
Пожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Полицейский в Грузии
В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ
Статуя Фемиды в суде
Документы уничтожило огнем в Никулинском суде Москвы
Дамаск
Израиль не стал комментировать сообщения об атаке с воздуха по Дамаску
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Депутат Рады обвинил украинского премьера в нарушении закона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
Лента новостейМолния