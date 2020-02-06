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Источник: Си Цзиньпин передал Путину благодарность за поддержку КНР
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РИА Новости

Источник: Си Цзиньпин передал Путину благодарность за поддержку КНР

09:27 06.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в среду по окончании церемонии вручения верительных грамот в Кремле передал президенту РФ Владимиру Путину слова благодарности от председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Путин ранее направил председателю КНР телеграмму, в которой выразил сочувствие в связи со вспышкой коронавируса и готовность помочь Китаю в ситуации с заболеванием.
"Посол заявил, что председатель Си Цзиньпин надеется на новую встречу и благодарен президенту РФ за телеграмму в его адрес, отметив, что эта поддержка сейчас особенно ценна", - передал слова посла источник.
Посол также сообщил главе российского государства, что ситуация с коронавирусом сейчас "конечно очень сложная", но власти КНР стараются держать ее под контролем, добавил собеседник агентства.
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Распространение нового коронавирусаСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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