В Новосибирске иномарка сбила пешеходов на переходе

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota Corolla врезался в находившихся на регулируемом пешеходном переходе людей в Новосибирске утром в четверг, пострадали две женщины, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"В 9.40 (5.40 мск) в Заельцовском районе водитель автомобиля Toyota Corolla 1992 года рождения, следовавший по Красному проспекту со стороны площади Калинина в сторону городского аэропорта, выехал на островок безопасности, где совершил наезд на дорожный знак, а затем на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода", - рассказали в полиции.
По данным ГУМВД, в результате пострадали две женщины, одну из которых доставили в больницу, а другой оказали медицинскую помощь на месте. Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.