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В Новосибирске иномарка сбила пешеходов на переходе
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РИА Новости

В Новосибирске иномарка сбила пешеходов на переходе

08:47 06.02.2020 (обновлено: 09:59 06.02.2020)
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© Главное управление МВД России по Новосибирской областиАвтомобиль Toyota Corolla врезался в находившихся на регулируемом пешеходном переходе людей в Новосибирске
Автомобиль Toyota Corolla врезался в находившихся на регулируемом пешеходном переходе людей в Новосибирске
© Главное управление МВД России по Новосибирской области
Автомобиль Toyota Corolla врезался в находившихся на регулируемом пешеходном переходе людей в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota Corolla врезался в находившихся на регулируемом пешеходном переходе людей в Новосибирске утром в четверг, пострадали две женщины, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"В 9.40 (5.40 мск) в Заельцовском районе водитель автомобиля Toyota Corolla 1992 года рождения, следовавший по Красному проспекту со стороны площади Калинина в сторону городского аэропорта, выехал на островок безопасности, где совершил наезд на дорожный знак, а затем на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода", - рассказали в полиции.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По данным ГУМВД, в результате пострадали две женщины, одну из которых доставили в больницу, а другой оказали медицинскую помощь на месте. Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
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Toyota CorollaНовосибирскПроисшествия
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