В Хакасии прошли обыски по делу о покупке недостроенных детсадов

КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Следователи проводят обыски в министерстве образования Хакасии в рамках уголовных дел о покупке недостроенных зданий под детсады, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По версии следствия, в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты, для размещения в них детских садов в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах Республики Хакасия. Ранее прокуратура Хакасии сообщала, что садики приобретались в рамках нацпроекта "Демография". По информации прокуратуры, стоимость объектов составила более 95 миллионов рублей.
"Сегодня сотрудниками Главного следственным управлением Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проведены обыски в министерстве образования и науки Республики Хакасия в рамках расследуемых уголовных дел, предусмотренных ч.2 ст.292 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе обыска изъята интересующая следствие финансовая документация. Расследование уголовных дел продолжается.
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