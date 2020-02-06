В Хакасии прошли обыски по делу о покупке недостроенных детсадов

По версии следствия, в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты, для размещения в них детских садов в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах Республики Хакасия. Ранее прокуратура Хакасии сообщала, что садики приобретались в рамках нацпроекта "Демография". По информации прокуратуры, стоимость объектов составила более 95 миллионов рублей.