В Хакасии завели дела после покупки недостроенных зданий под детсады

В ведомстве сообщили, что в 2019 году в рамках нацпроекта были приобретены здания для размещения детсадов в селах Бейского, Таштыпского и Аскизского районов республики. Выяснилось, что здания представляют собой недостроенные помещения с готовностью от 20 до 50% - на момент приобретения в них не было крыши, дверей, оборудования, благоустройства земельных участков. При этом были получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию и акты приемки.