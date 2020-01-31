В Хакасии завели дела после покупки недостроенных зданий под детсады

КРАСНОЯРСК, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура Хакасии нашла грубейшие нарушения при реализации нацпроекта "Демография", в регионе возбуждены уголовные дела о служебном подлоге при покупке недостроенных зданий под детские сады, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что в 2019 году в рамках нацпроекта были приобретены здания для размещения детсадов в селах Бейского, Таштыпского и Аскизского районов республики. Выяснилось, что здания представляют собой недостроенные помещения с готовностью от 20 до 50% - на момент приобретения в них не было крыши, дверей, оборудования, благоустройства земельных участков. При этом были получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию и акты приемки.
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"В Хакасии по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о служебном подлоге при реализации национального проекта "Демография"… Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства при реализации органами государственной власти республики и органами местного самоуправления национального проекта "Демография", в ходе которой выявлены грубейшие нарушения федерального законодательства… Противоправные действия повлекли приобретение незавершенных строительством объектов под размещение детских садов на общую сумму свыше 95 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что дела возбуждены органами следствия по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.292 Уголовного кодекса РФ (служебный подлог). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
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