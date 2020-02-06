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В Приморье из-за ОРВИ приостановили работу 14 школ и 11 детсадов
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РИА Новости

В Приморье из-за ОРВИ приостановили работу 14 школ и 11 детсадов

05:17 06.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Занятия полностью приостановлены в 14 школах и 11 детсадах Приморья из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В конце января сообщалось о закрытии 80 классов в 28 школах Приморья из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.
"С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано полное приостановление в 11 дошкольных организациях и 14 школах. Частичное приостановление образовательного процесса в 227 МБДОУ (261 группе), в 123 школах (335 классах)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ не превысила эпидемический порог среди совокупного населения, но превышение отмечается среди детей 3-14 лет.
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РоспотребнадзорПриморский крайОбщество
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