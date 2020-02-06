В Приморье из-за ОРВИ приостановили работу 14 школ и 11 детсадов

В конце января сообщалось о закрытии 80 классов в 28 школах Приморья из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.
"С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано полное приостановление в 11 дошкольных организациях и 14 школах. Частичное приостановление образовательного процесса в 227 МБДОУ (261 группе), в 123 школах (335 классах)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ не превысила эпидемический порог среди совокупного населения, но превышение отмечается среди детей 3-14 лет.