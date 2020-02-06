В посольстве рассказали о положении россиян на судне Diamond Princess

ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. У россиян, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, где ввели карантин, не выявили новый тип У россиян, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, где ввели карантин, не выявили новый тип коронавируса , сообщило посольство Российской Федерации в Японии.

"С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами", — говорится в посте дипмиссии в Facebook

Ситуация на Diamond Princess

Судно вышло из Йокогамы 20 января, направилось по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава и должно было в понедельник вернуться обратно. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который у себя на родине сошел на берег, заразился 2019-nCoV.

К понедельнику еще несколько человек стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Как россиян спасают от коронавируса в Китае

В среду стало известно, что на борту находятся десять заболевших, к четвергу их стало вдвое больше. Всех пациентов госпитализируют, больных в тяжелом состоянии среди них нет. Остальных пассажиров и членов экипажа призвали остаться на судне еще 14 дней.

На лайнере находятся двое россиян. Карантин, по словам дипломатов, может продлиться до 20 февраля.

Эпидемия нового типа коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру достигло 28 тысяч, умерли 563 человека.