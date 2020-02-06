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В посольстве рассказали о положении россиян на судне Diamond Princess
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РИА Новости

В посольстве рассказали о положении россиян на судне Diamond Princess

04:24 06.02.2020 (обновлено: 10:50 06.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в Йокогаме. 6 февраля 2020
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме. 6 февраля 2020
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме. 6 февраля 2020
ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. У россиян, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, где ввели карантин, не выявили новый тип коронавируса, сообщило посольство Российской Федерации в Японии.
"С соотечественниками поддерживается постоянный контакт, в режиме реального времени получаем информацию об их проблемах, потребностях и пожеланиях. Во взаимодействии с японскими властями оперативно принимаем меры по решению возникающих вопросов, прежде всего по снабжению медикаментами", — говорится в посте дипмиссии в Facebook.

Ситуация на Diamond Princess

Судно вышло из Йокогамы 20 января, направилось по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава и должно было в понедельник вернуться обратно. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который у себя на родине сошел на берег, заразился 2019-nCoV.
К понедельнику еще несколько человек стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.
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В среду стало известно, что на борту находятся десять заболевших, к четвергу их стало вдвое больше. Всех пациентов госпитализируют, больных в тяжелом состоянии среди них нет. Остальных пассажиров и членов экипажа призвали остаться на судне еще 14 дней.
На лайнере находятся двое россиян. Карантин, по словам дипломатов, может продлиться до 20 февраля.

Эпидемия нового типа коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру достигло 28 тысяч, умерли 563 человека.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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