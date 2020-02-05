На судне в Японии, где выявили коронавирус, находятся двое россиян

ТОКИО, 5 фев — РИА Новости, Ксения Нака. На круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, на борту которого у десяти человек выявили коронавирус, находятся двое россиян.
"Посольство принимает меры по выяснению ситуации <...> и готово оказать им всевозможное содействие", — сообщили РИА Новости в посольстве России.
Судно вышло из Йокогамы 20 января, направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться обратно. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который у себя на родине сошел на берег, заразился 2019-nCoV.
К понедельнику еще несколько человек стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.
В среду стало известно, что на борту находятся десять заболевших. Всех пациентов госпитализируют, больных в тяжелом состоянии среди них нет. Остальных пассажиров и членов экипажа призвали остаться на судне еще 14 дней.
Эпидемия нового типа коронавируса
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,3 тысячи, умерли 490 человек.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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