На судне в Японии, где выявили коронавирус, находятся двое россиян

ТОКИО, 5 фев — РИА Новости, Ксения Нака. На круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии , на борту которого у десяти человек выявили коронавирус , находятся двое россиян. На круизном лайнере Diamond Princess у берегов, на борту которого у десяти человек выявили, находятся двое россиян.

"Посольство принимает меры по выяснению ситуации <...> и готово оказать им всевозможное содействие", — сообщили РИА Новости в посольстве России.

Судно вышло из Йокогамы 20 января, направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться обратно. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который у себя на родине сошел на берег, заразился 2019-nCoV.

К понедельнику еще несколько человек стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

В среду стало известно, что на борту находятся десять заболевших. Всех пациентов госпитализируют, больных в тяжелом состоянии среди них нет. Остальных пассажиров и членов экипажа призвали остаться на судне еще 14 дней.

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Эпидемия нового типа коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 24,3 тысячи, умерли 490 человек.