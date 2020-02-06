В МАГАТЭ надеются, что Иран не введет ограничения против их работы

"Я обеспокоен, но надеюсь, что они не сделают это. Как я уже сказал сегодня, деятельность (МАГАТЭ в Иране – ред.) продолжается. Я надеюсь, что мы сможем работать без какого-либо неудобства. Я действительно надеюсь, что не будет никакого нарушения (работы – ред.) или перебоя. Потому что если это произойдет, я думаю, это будет очень серьезным и очень плохим посланием международному сообществу. Я надеюсь, что это не произойдет", - сказал Гросси РИА Новости.