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В МАГАТЭ надеются, что Иран не введет ограничения против их работы
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РИА Новости

В МАГАТЭ надеются, что Иран не введет ограничения против их работы

03:59 06.02.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана
Флаги Ирана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что Иран не введет ограничения против работы агентства в стране.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения "новых обстоятельств".
"Я обеспокоен, но надеюсь, что они не сделают это. Как я уже сказал сегодня, деятельность (МАГАТЭ в Иране – ред.) продолжается. Я надеюсь, что мы сможем работать без какого-либо неудобства. Я действительно надеюсь, что не будет никакого нарушения (работы – ред.) или перебоя. Потому что если это произойдет, я думаю, это будет очень серьезным и очень плохим посланием международному сообществу. Я надеюсь, что это не произойдет", - сказал Гросси РИА Новости.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему" пятому отказу выполнять положения соглашения.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
5 февраля, 22:33
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