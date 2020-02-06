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Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
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РИА Новости

Еще у десяти человек с круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

03:57 06.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Автомобиль скорой помощи, который предположительно перевозит пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Йокогаме
Автомобиль скорой помощи, который предположительно перевозит пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Еще у 10 пассажиров с круизного судна, которое с понедельника находится на карантине на рейде у японской префектуры Канагава, обнаружен новый тип коронавируса, об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1 153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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