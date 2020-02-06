Британия хочет быстро заключить торговое соглашение с Австралией

"После выхода Великобритании из ЕС у нас есть шанс расширить наши горизонты, чтобы воспользоваться огромными возможностями в индо-тихоокеанском регионе, в том числе с Австралией. Австралия – естественный партнер, и мы готовы вести переговоры по всеобъемлющему торговому соглашению. У нас многомиллиардные торговые отношения с инвестициями в обе стороны, поддерживающие рабочие места и рост обеих экономик", - заявил Рааб в преддверии визита.