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Британия хочет быстро заключить торговое соглашение с Австралией
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РИА Новости

Британия хочет быстро заключить торговое соглашение с Австралией

03:24 06.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвстралия
Австралия
© РИА Новости / Антон Денисов
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Австралия. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания стремится к быстрому заключению соглашения о свободной торговле с Австралией, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.
В четверг глава ведомства Доминик Рааб прибудет в Канберру, где проведет переговоры со своим австралийским коллегой Марисом Пейном, премьером Скоттом Моррисоном и министром торговли, туризма и инвестиций Саймоном Бирмингемом. Визит в Австралию – часть первого зарубежного турне министра после Brexit.
"После выхода Великобритании из ЕС у нас есть шанс расширить наши горизонты, чтобы воспользоваться огромными возможностями в индо-тихоокеанском регионе, в том числе с Австралией. Австралия – естественный партнер, и мы готовы вести переговоры по всеобъемлющему торговому соглашению. У нас многомиллиардные торговые отношения с инвестициями в обе стороны, поддерживающие рабочие места и рост обеих экономик", - заявил Рааб в преддверии визита.
В 2019 году торговый оборот между странами составил 18,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Форин-офис подчеркивает, что Великобритания и Австралия тесно сотрудничают на международной арене, будучи членами Содружества Наций, разведсообщества "Пять глаз", "двадцатки" и ООН.
Из Канберры министр отправится в Сидней на встречу с представителями бизнес-сообщества, также там запланирован визит в местное пожарное управление: Рааб хочет продемонстрировать поддержку тем, кто недавно боролся с лесными пожарами.
Затем Раабу предстоит посетить Японию, Сингапур и Малайзию.
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ВеликобританияАвстралияЭкономика
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