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Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
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РИА Новости

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

03:23 06.02.2020 (обновлено: 13:13 06.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей АверинПожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина
Пожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина
© РИА Новости / Сергей Аверин
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".

"Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?" — заявила парламентарий.

Депутат также выразила мнение, что подобная ситуация будет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств.
Верховная рада в среду, 5 февраля, отправила на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса.
Донецк
28 ноября 2019, 11:55
Опрос показал, как украинцы оценивают действия властей в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в сентябре прошлого года заявил, что Киев намерен возобновить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, однако сроков не назвал.
Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. С апреля 2015-го власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Тогда и налоги должны платить только те, кто разделяет взгляды Рады..
6 февраля, 07:58
Андрей Дашков
102110000
Сделали бы проще: Для получения пенсии на Украине, в обязательном порядке сдавать экзамены по украинскому языку, литературе и истории... Ко сдаст не на отлично- пенсии не платить!!! Такие деньги сэкономят для бюджета!!! А может и народ наконец проснется от бандеровского и нацистского дурмана!!!😂😂😂
6 февраля, 06:50
Alex Ander
8371004
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