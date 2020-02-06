Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

Пожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112"

"Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?" — заявила парламентарий.

Депутат также выразила мнение, что подобная ситуация будет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств.

Верховная рада в среду, 5 февраля, отправила на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в сентябре прошлого года заявил, что Киев намерен возобновить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, однако сроков не назвал.