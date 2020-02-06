Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России

"Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет?" — заявила парламентарий.
Депутат также выразила мнение, что подобная ситуация будет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств.
Верховная рада в среду, 5 февраля, отправила на повторное первое чтение законопроект о пенсиях для жителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса.
28 ноября 2019, 11:55Опрос показал, как украинцы оценивают действия властей в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в сентябре прошлого года заявил, что Киев намерен возобновить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, однако сроков не назвал.
Выплату в Донбассе пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. С апреля 2015-го власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.