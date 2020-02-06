Глава МАГАТЭ планирует встретиться с Путиным и Лавровым

Гросси получил приглашение Путина посетить Россию 2 декабря, сразу после того, как его назначили на пост нового главы МАГАТЭ.

"Мы работаем над датой, я работаю с послом Ульяновым насчет конкретной даты. Это может быть в марте, в конце февраля или в марте. Это зависит от повестки президента, на самом деле. Но я жду, когда они подтвердят точную дату", - рассказал Гросси РИА Новости.

Он добавил, что с нетерпением ждет визита.

"Я правда очень жду встречи с ним (Путиным - ред.), министром иностранным дел Лавровым и моими друзьями из Росатома. Я недавно общался с гендиректором Росатома (Алексеем) Лихачевым. Так что я имею в виду, повестка такая огромная в России, как вы можете представить", - отметил он.

Во время визита он планирует обсудить в том числе и иранский вопрос.