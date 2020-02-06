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Глава МАГАТЭ планирует встретиться с Путиным и Лавровым
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РИА Новости

Глава МАГАТЭ планирует встретиться с Путиным и Лавровым

03:16 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию в конце февраля или в марте, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.
Гросси получил приглашение Путина посетить Россию 2 декабря, сразу после того, как его назначили на пост нового главы МАГАТЭ.
"Мы работаем над датой, я работаю с послом Ульяновым насчет конкретной даты. Это может быть в марте, в конце февраля или в марте. Это зависит от повестки президента, на самом деле. Но я жду, когда они подтвердят точную дату", - рассказал Гросси РИА Новости.
Он добавил, что с нетерпением ждет визита.
"Я правда очень жду встречи с ним (Путиным - ред.), министром иностранным дел Лавровым и моими друзьями из Росатома. Я недавно общался с гендиректором Росатома (Алексеем) Лихачевым. Так что я имею в виду, повестка такая огромная в России, как вы можете представить", - отметил он.
Во время визита он планирует обсудить в том числе и иранский вопрос.
"Потому что, совершенно очевидно, Россия - участница СВПД и играет очень важную и очень конструктивную роль в этом отношении", - сказал он.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
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Рафаэль ГроссиСергей ЛавровМАГАТЭВладимир ПутинРоссияВ мире
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