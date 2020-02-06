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2020-02-06T02:51+0300
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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 23 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 23 человек

02:51 06.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 6 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом, их общее количество возросло до 23, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Девятнадцатым зараженным стал 36-летний южнокореец, который участвовал в той же самой конференции в Сингапуре с 18 по 23 января, что и 17-ый зараженный. Там они подхватили вирус от зараженного из Малайзии и вернулись домой. Позже мужчина также получил сообщение, что среди присутствовавших находился подтвержденный носитель вируса, поэтому обратился в специальный медпункт и согласился на домашний карантин. Ему провели анализы, которые подтвердили наличие вируса.
Еще три новых зараженных подтверждены среди близко контактировавших с носителями вируса. Все они находились в домашнем карантине в качестве профилактической меры, когда их анализы подтвердили наличие вируса. Так, 20-м пациентом стала 41-летняя южнокореянка, член семьи 15-го зараженного. 21-й случай заражения произошел с 59-летней гражданкой Южной Кореи, которая близко контактировала с 6-м зараженным. 22-м заболел 46-летний южнокореец, член семьи 16-го зараженного.
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Последним на данный момент 23-м зараженным стала 58-летняя туристка, гражданка Китая, которая въехала в Южную Корею 23 января. В специальном медпункте у нее подтвердили наличие жара и провели анализ, результат которого 6 февраля показа наличие вируса. Туристку должны поместить в карантин.
Ранее сообщалось, что Южная Корея подтвердила 18 случаев заражения, еще 174 человека проходят проверку. Помимо подтвержденных зараженных, в 14-дневном домашнем карантине находятся 950 человек, контактировавших с ними. С обнаружением новых случаев это число будет расти.
Второй по очередности заразившийся в стране пациент был выписан из больницы. Контактировавшие с ним и с самым первым зараженным также отпущены из карантина, поскольку для них 14-дневный период с момента контакта уже прошел, а симптомы не проявились.
По заявлению министерства здравоохранения, сейчас в день может осуществляться только 160 анализов на коронавирус. С 7 февраля это количество увеличится, что позволит сделать разработанный способ анализа, который дает результат за 6 часов. В день можно будет проводить до двух тысяч проверок. Всего около 50 учреждений на данный момент готовы проводить такие анализы, в некоторых новый способ уже применяется.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1 153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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