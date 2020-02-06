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2020-02-06T12:18+0300
https://ria.ru/20200206/1564303022.html
Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564298912_0:308:3094:2048_1036x0_80_0_0_de8462906c973679a12f009254fa23a3.jpg
РИА Новости

Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех

02:19 06.02.2020 (обновлено: 12:18 06.02.2020)
84355
© REUTERS / Murad SezerСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Число погибших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек, 179 получили ранения, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 157 пострадавших.
Авария произошла накануне: прилетевший из Измира лайнер при посадке выехал за пределы ВПП и развалился на три части. Всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.
Рухнул с обрыва и развалился на части: авария самолета в Стамбуле
© REUTERS / Kemal Aslan

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
1 из 12

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

© REUTERS / Kemal Aslan
© AFP 2020 / Ozan Kose

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

Спасатели в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
2 из 12

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© REUTERS / Murad Sezer

Воздушное судно развалилось на три части.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
3 из 12

Воздушное судно развалилось на три части.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
4 из 12

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Россиян среди пассажиров не было.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
5 из 12

Россиян среди пассажиров не было.

© REUTERS / Murad Sezer
© AFP 2020 / Ozan Kose

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
6 из 12

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Ozan Kose

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
7 из 12

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© AFP 2020 / Yasin Akgul

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
8 из 12

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

© AFP 2020 / Yasin Akgul
© REUTERS / Murad Sezer

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
9 из 12

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

Эвакуация пострадавших при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
10 из 12

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
11 из 12

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Murad Sezer

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

Полиция на месте жесткой посадки самолета Boeing-737 авиакомпании Pegasus в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
12 из 12

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

© REUTERS / Murad Sezer
1 из 12

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.

© REUTERS / Kemal Aslan
2 из 12

После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.

© AFP 2020 / Ozan Kose
3 из 12

Воздушное судно развалилось на три части.

© REUTERS / Murad Sezer
4 из 12

На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

© REUTERS / Murad Sezer
5 из 12

Россиян среди пассажиров не было.

© REUTERS / Murad Sezer
6 из 12

В результате жесткой посадки три человека погибли, 179 пострадали.

© AFP 2020 / Ozan Kose
7 из 12

Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.

© AFP 2020 / Ozan Kose
8 из 12

Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

© AFP 2020 / Yasin Akgul
9 из 12

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.

© REUTERS / Murad Sezer
10 из 12

По предварительным данным, причиной ЧП стала непогода.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 12

Аэропорт, где произошла трагедия, закрыли.

© REUTERS / Murad Sezer
12 из 12

Турецкая генпрокуратура начала расследование.

© REUTERS / Murad Sezer
Представитель генконсульства России в Стамбуле рассказал РИА Новости, что россиян среди пассажиров не было.
По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода. Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование.
Видео жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула
Вчера, 01:03
Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
143172601034
Обсудить 10
Жесткая посадка самолета в СтамбулеТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
737 не при чём Просто их много выпускают и все на них летают И мы в том числе на старых
6 февраля, 05:50
226909
38000114
Но когда вместо серьёзных проектных и опытно-конструкторских работ делают побыстрее и подешевле, а потом просто договариваются с чиновниками чтобы те закрыли на это глаза, - рано или поздно последствия проявятся в виде подобных катастроф.
6 февраля, 04:30
СССергей Смирнов
2201202
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