Число жертв жесткой посадки самолета в Стамбуле выросло до трех

Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.
Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.
После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.
После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.
На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.
На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.
Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.
Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.
Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.
Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.
Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.
Авиалайнер, движущийся на высокой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров.
После этого самолет рухнул с 40-метрового обрыва в районе дороги, проходящей возле аэропорта.
На борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.
Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в аэропорту Стамбула.
Губернатор Стамбула сообщил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.
Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на случившееся.