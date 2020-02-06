Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости, Михаил Тургиев. Несколько десятков сторонников Несколько десятков сторонников импичмента президенту США Дональду Трампу и один сторонник самого президента вышли на площадь перед зданием конгресса США, где в четверг голосуют по делу об импичменте, передает корреспондент РИА Новости.

"Я, наверное, единственный тут сторонник Трампа", - говорит мужчина средних лет по имени Эд в кепке с надписью "Трамп 2020". Других сторонников, действительно, не видно.

"Я тут, чтобы выразить поддержку президенту. Трампу нужен кто-то, чтобы помочь. И я как раз такой", - поясняет он.

"У него достаточно людей внутри, чтобы предать клятву", - реагирует на это стоящая рядом миниатюрная девушка с листом бумаги в руках, на котором написано: "Импичмент это патриотично".

Через пару секунд между ними завязывается энергичный, но мирный спор о том, насколько справедливо велся процесс импичмента в конгрессе и нарушил ли Трамп закон. Мнения прямо противоположные.

Вокруг стоят чуть более 20 человек. Они переговариваются между собой или просто молча держат в руках лозунги: "Трамп виновен", "Нам решать" и другими. Чуть особняком стоит мужчина в мятом костюме и еще более мятой маске Трампа с короной на голове. В его руках дощечка со словами "Я государство это я".

Вдруг к группе подходят трое полицейских, которые громко объясняют, что число собравшихся превысило разрешенное для точки прямо у ступеней конгресса 19 человек, так что кому-то придется отойти подальше, где есть пара пятачков на газоне, где разрешено проводить акции.

"Вы же знаете правила игры?" - говорит полицейский пожилому мужчине, который показывает им какие-то бумаги с разрешением на акцию.

"Нет-нет, это мой первый раз", - объясняет тот.

К этому времени часть протестующих отходит в сторону разрешенной площадки, где в итоге собирается еще около 20 человек. Полиция продолжает следить за происходящим.

У ступеней появляются двое молодых мужчин с тележкой, откуда извлекают гитару и барабан. Они начинают играть и петь песню о Трампе с простым ритмичным припевом: "Fire, retire, Donald J. Trump!" (Увольте, отправьте в отставку Дональда Трампа). Некоторые из участников акции с удовольствием подхватывают это.

По словам одного из полицейских, петь и играть у конгресса можно, только "не очень громко".

"Правил нет, но все это знают", - добавляет он.

В разных сторонах от здания конгресса попадаются и одиночные пикеты. Кругом больше, чем обычно, полицейских и агентов секретной службы. Проход по площади для граждан ограничен.

Некоторое время спустя сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения.