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2020-02-06T00:57+0300
https://ria.ru/20200206/1564302203.html
Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
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РИА Новости

Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США

00:57 06.02.2020
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© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости, Михаил Тургиев. Несколько десятков сторонников импичмента президенту США Дональду Трампу и один сторонник самого президента вышли на площадь перед зданием конгресса США, где в четверг голосуют по делу об импичменте, передает корреспондент РИА Новости.
"Я, наверное, единственный тут сторонник Трампа", - говорит мужчина средних лет по имени Эд в кепке с надписью "Трамп 2020". Других сторонников, действительно, не видно.
"Я тут, чтобы выразить поддержку президенту. Трампу нужен кто-то, чтобы помочь. И я как раз такой", - поясняет он.
"У него достаточно людей внутри, чтобы предать клятву", - реагирует на это стоящая рядом миниатюрная девушка с листом бумаги в руках, на котором написано: "Импичмент это патриотично".
Через пару секунд между ними завязывается энергичный, но мирный спор о том, насколько справедливо велся процесс импичмента в конгрессе и нарушил ли Трамп закон. Мнения прямо противоположные.
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Вокруг стоят чуть более 20 человек. Они переговариваются между собой или просто молча держат в руках лозунги: "Трамп виновен", "Нам решать" и другими. Чуть особняком стоит мужчина в мятом костюме и еще более мятой маске Трампа с короной на голове. В его руках дощечка со словами "Я государство это я".
Вдруг к группе подходят трое полицейских, которые громко объясняют, что число собравшихся превысило разрешенное для точки прямо у ступеней конгресса 19 человек, так что кому-то придется отойти подальше, где есть пара пятачков на газоне, где разрешено проводить акции.
"Вы же знаете правила игры?" - говорит полицейский пожилому мужчине, который показывает им какие-то бумаги с разрешением на акцию.
"Нет-нет, это мой первый раз", - объясняет тот.
Здание Капитолия в Вашингтоне
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К этому времени часть протестующих отходит в сторону разрешенной площадки, где в итоге собирается еще около 20 человек. Полиция продолжает следить за происходящим.
У ступеней появляются двое молодых мужчин с тележкой, откуда извлекают гитару и барабан. Они начинают играть и петь песню о Трампе с простым ритмичным припевом: "Fire, retire, Donald J. Trump!" (Увольте, отправьте в отставку Дональда Трампа). Некоторые из участников акции с удовольствием подхватывают это.
По словам одного из полицейских, петь и играть у конгресса можно, только "не очень громко".
"Правил нет, но все это знают", - добавляет он.
В разных сторонах от здания конгресса попадаются и одиночные пикеты. Кругом больше, чем обычно, полицейских и агентов секретной службы. Проход по площади для граждан ограничен.
Некоторое время спустя сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения.
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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