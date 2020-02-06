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В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году
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РИА Новости

В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году

00:35 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБриллиант
Бриллиант
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бриллиант. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минфин России не обеспечил достижения целевого показателя по производству бриллиантов в России в 2018 году, говорится в отчете Счетной палаты по итогам экспертно-аналитического мероприятия, которое касалось аудита достижения показателей в работе госорганов.
Авторы отчета дают характеристику недостигнутых показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2017 и 2018 годах.
"Минфин России - объем производства бриллиантов: фактическое значение целевого показателя – 213 тысяч карат при плановом значении 270 тысяч карат", - говорится в документе.
Кроме того, аудиторы упоминают о таком показателе, как сроки опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов. Фактическое значение целевого показателя в 2017 году – 3,17 дня при плановом значении 3 дня, отмечается в отчете.
В функции министерства финансов РФ входит выработка госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Алмаз
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Счетная палата РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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