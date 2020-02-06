В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году

"Минфин России - объем производства бриллиантов: фактическое значение целевого показателя – 213 тысяч карат при плановом значении 270 тысяч карат", - говорится в документе.

Кроме того, аудиторы упоминают о таком показателе, как сроки опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов. Фактическое значение целевого показателя в 2017 году – 3,17 дня при плановом значении 3 дня, отмечается в отчете.