В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за 6-й класс, изображение страницы учебника опубликовала журналистка Анна Чабарай.

"Географию в 6-м классе некоторые точно учили по картам "Скайрима", - так Чабарай подписала изображение страницы учебника и скриншот из игры, которые она опубликовала на своей странице в Facebook

Учебник был издан за счет госсредств в 2014 году издательством "Генеза", его тираж - 101 648 экземпляров. Авторы - Валерий Пестушко и Ганна Уварова. Сообщается, что он прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины. Учебник рекомендован министерством образования страны.

Карта из видеоигры размещена на 37-й странице, всего в учебнике 256 страниц.

Ранее стало известно, что создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10-й класс разместили в разделе "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" обработанную в фоторедакторе фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не было указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе не было информации об американском актере.