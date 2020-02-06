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В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
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РИА Новости

В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

00:04 06.02.2020
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© Depositphotos / Syda_ProductionsШкола
Школа
© Depositphotos / Syda_Productions
Школа. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за 6-й класс, изображение страницы учебника опубликовала журналистка Анна Чабарай.
"Географию в 6-м классе некоторые точно учили по картам "Скайрима", - так Чабарай подписала изображение страницы учебника и скриншот из игры, которые она опубликовала на своей странице в Facebook.
Учебник был издан за счет госсредств в 2014 году издательством "Генеза", его тираж - 101 648 экземпляров. Авторы - Валерий Пестушко и Ганна Уварова. Сообщается, что он прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины. Учебник рекомендован министерством образования страны.
Карта из видеоигры размещена на 37-й странице, всего в учебнике 256 страниц.
Ранее стало известно, что создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10-й класс разместили в разделе "Соединенные Штаты Америки в междувоенный период" обработанную в фоторедакторе фотографию "Обед на небоскребе", на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не было указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе не было информации об американском актере.
Оригинальная фотография "Обед на небоскребе" была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отредактированной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз. Автор учебника Игорь Щупак заявил, что фото американского актера на известной фотографии разместили намеренно, чтобы привлечь внимание учеников.
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