Приземление "Союза МС-13" с экипажем МКС. Прямая трансляция
Космический корабль с российским космонавтом Александром Скворцовым, американской астронавткой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано приземляется в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Экипаж предупредили о ветреной погоде.
Космический корабль с российским космонавтом Александром Скворцовым, американской астронавткой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано приземляется в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Экипаж предупредили о ветреной погоде.
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