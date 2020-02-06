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Приземление "Союза МС-13" с экипажем МКС. Прямая трансляция
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РИА Новости
Приземление "Союза МС-13" с экипажем МКС. Прямая трансляция
Космический корабль с российским космонавтом Александром Скворцовым, американской астронавткой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано приземляется в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Экипаж предупредили о ветреной погоде.
2020-02-06T12:00+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=4230301&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311867_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_51ac87ea9767565fbf146e8073f3615d.png
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PT1S

Приземление "Союза МС-13" с экипажем МКС. Прямая трансляция

12:00 06.02.2020 (обновлено: 12:07 06.02.2020)
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Космический корабль с российским космонавтом Александром Скворцовым, американской астронавткой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано приземляется в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Экипаж предупредили о ветреной погоде.
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Лука ПармитаноКристина КукАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосРоссияИталияСШАКазахстан
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