"Добрая поликлиника" помогает бороться с нехваткой медицинских кадров

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Получить необходимую помощь стало проще и удобнее в детской больнице округа Муром. Здесь с ноября прошлого года реализуют проект "Добрая поликлиника".

Перейти к новой модели было решено из-за острой нехватки кадров, рассказала главный врач Татьяна Пивикина. И с первых дней новый способ организации показал свою эффективность. Изменения прошли в трех основных направлениях.

Во-первых, увеличилось время приема педиатров. Кроме того, отработана система доврачебного приема. Теперь для получения справки или направления на анализы можно обратиться в кабинет доврачебного приема. Это позволяет значительно разгрузить врачей, рассказала Татьяна Пивикина.

Записаться на прием к врачу можно как в регистратуре, так и через портал "Госуслуги", выбрав удобный день и время.

Во-вторых, оптимизирована работа бригад неотложной помощи. Четко разработан алгоритм приема вызовов по оказанию неотложной помощи, сформированы две бригады: врачебная и фельдшерская.

Наконец, организован кабинет дежурного врача. Больные, пришедшие без записи или выписанные из стационаров, принимаются в порядке живой очереди дежурным доктором.

"Мы отслеживаем, чтобы ожидание было не больше 15‒20 минут. При необходимости усиливаем еще одним врачом, часто подключается и заведующий поликлиникой", — отметила Татьяна Пивикина.