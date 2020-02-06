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2020-02-06T16:41+0300
https://ria.ru/20200206/1564294550.html
"Добрая поликлиника" помогает бороться с нехваткой медицинских кадров
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РИА Новости

"Добрая поликлиника" помогает бороться с нехваткой медицинских кадров

08:00 06.02.2020 (обновлено: 16:41 06.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач-педиатр измеряет артериальное давление пациентке
Врач-педиатр измеряет артериальное давление пациентке
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Получить необходимую помощь стало проще и удобнее в детской больнице округа Муром. Здесь с ноября прошлого года реализуют проект "Добрая поликлиника".
Перейти к новой модели было решено из-за острой нехватки кадров, рассказала главный врач Татьяна Пивикина. И с первых дней новый способ организации показал свою эффективность. Изменения прошли в трех основных направлениях.
Во-первых, увеличилось время приема педиатров. Кроме того, отработана система доврачебного приема. Теперь для получения справки или направления на анализы можно обратиться в кабинет доврачебного приема. Это позволяет значительно разгрузить врачей, рассказала Татьяна Пивикина.
Записаться на прием к врачу можно как в регистратуре, так и через портал "Госуслуги", выбрав удобный день и время.
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Во-вторых, оптимизирована работа бригад неотложной помощи. Четко разработан алгоритм приема вызовов по оказанию неотложной помощи, сформированы две бригады: врачебная и фельдшерская.
Наконец, организован кабинет дежурного врача. Больные, пришедшие без записи или выписанные из стационаров, принимаются в порядке живой очереди дежурным доктором.
"Мы отслеживаем, чтобы ожидание было не больше 15‒20 минут. При необходимости усиливаем еще одним врачом, часто подключается и заведующий поликлиникой", — отметила Татьяна Пивикина.
Проект "Добрая поликлиника" реализуется в России с 2018 года. Он подразумевает полную модернизацию системы работы. Суть — сделать поликлиники более доступными, приблизить их к пациентам.
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