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Хорошие новости
2020-02-06T16:54+0300
https://ria.ru/20200206/1564291124.html
Устроиться на работу станет проще в любом возрасте
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РИА Новости

Устроиться на работу станет проще в любом возрасте

08:00 06.02.2020 (обновлено: 16:54 06.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПосетители на ярмарке вакансий
Посетители на ярмарке вакансий
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Как начать свой бизнес, устроиться на работу в молодом или предпенсионном возрасте, освоить новую и нужную на рынке труда профессию — ответы на все эти вопросы есть в Карелии, где в 2020 году увеличили финансирование мероприятий, направленных на увеличение занятости населения. Более 106 миллионов рублей в этом году направят на трудоустройство безработных и ищущих работу граждан. В 2019 году эта сумма составляла 98,9 миллиона рублей.
На поддержку предпринимательской инициативы в Карелии выделено 60 миллионов. Это значит, что как минимум 350 безработных жителей региона смогут открыть свое дело.
Так, предпенсионерка Юлия Атаева в 2019 году прошла обучение по курсу "Основы предпринимательства" в рамках регионального проекта "Старшее поколение" (нацпроект "Демография"). Она получила финансовую помощь от органов службы занятости в размере 200 тысяч рублей на реализацию бизнес-плана и открыла груминг-студию для домашних животных.
Слесарь Алексей Банько благодаря помощи агентства занятости тоже смог начать бизнес. В 2018 году он составил бизнес-план по выполнению сварочных и кузнечных работ, в котором подробно расписал финансовую оставляющую идеи. Банько предоставили помощь — 58,8 тысячи рублей, что позволило ему приобрести инструмент. Теперь его продукция — кованые изделия — востребована организациями и жителями всего района.
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
20 января, 13:27
Минтруд сообщил о снижении числа официально безработных россиян
В 2019 году за счет мер финансовой поддержки 373 безработных гражданина зарегистрировали предпринимательскую деятельность в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, оказание транспортных услуг, туризм и гостиничный бизнес, сфера обслуживания и торговли.
На помощь с трудоустройством людям, испытывающим сложности в поиске работы, в бюджете запланировано 1,3 миллиона рублей. В прошлом году сумма была почти в два раза меньше: 713 тысяч рублей. Но эти средства помогли более чем 140 жителям трудоустроиться в организации и предприятия Карелии продавцами, почтальонами, пекарями, водителями, помощниками воспитателя и на другие должности.
В 2020 году для трудоустройства людей на общественные работы, не требующие специальной профессиональной подготовки, в Карелии будет выделено три миллиона 411 тысяч рублей. Это позволит дать работу 640 соискателям. В прошлом году эта сумма составляла два миллиона 673 тысячи рублей. Безработные граждане трудились в лесном комплексе, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ, промышленности. В моногородах было организовано более 240 рабочих мест на общественных работах.
При переселении в другую местность безработным и членам их семей будет оказываться финансовая поддержка. В этом году общая сумма помощи составит пять миллионов рублей. До 300 тысяч рублей может быть выделено самому безработному, а если у него есть несовершеннолетние дети, размер пособия увеличивается на 100 тысяч рублей на каждого ребенка.
Более чем в три раза будет увеличено финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2020 году на это направят шесть миллионов 224,1 тысячи рублей. Планируется трудоустроить не менее 1500 подростков. Рабочие места будут созданы на базе школ, районных больниц, детских садов, администраций поселений и предприятий реального сектора экономики.

Ранняя профориентация детей помогает решать вопросы рынка труда, востребованности кадров. Дополнительная потребность на этот год — более шести тысяч работников различных специальностей. Дети знакомятся с актуальными профессиями на рынке труда реального сектора экономики — это важно, чтобы дети выбирали профессию, которая нам нужна", — рассказала пресс-секретарь управления труда и занятости Республики Карелия Вероника Галкина.

Благодаря активной политике в области занятости населения уровень общей безработицы в Карелии за 2019 год снизился с 8,2 до 7,1 процента, а численность безработных сократилась на 3,9 тысячи человек. При содействии органов службы занятости работу нашли 11,3 тысячи жителей.
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Хорошие новостиХорошие новостиКарелия
Популярные комментарии
Блаблабла......
6 февраля, 09:41
Стас Титов
2500004
Народ пенсионной реформы не простит, какими бы благими намерениями и последствиями вы это ни прикрывали...
6 февраля, 10:59
Александра
1200004
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