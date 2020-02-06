Устроиться на работу станет проще в любом возрасте

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Как начать свой бизнес, устроиться на работу в молодом или предпенсионном возрасте, освоить новую и нужную на рынке труда профессию — ответы на все эти вопросы есть в Карелии, где в 2020 году увеличили финансирование мероприятий, направленных на увеличение занятости населения. Более 106 миллионов рублей в этом году направят на трудоустройство безработных и ищущих работу граждан. В 2019 году эта сумма составляла 98,9 миллиона рублей.

На поддержку предпринимательской инициативы в Карелии выделено 60 миллионов. Это значит, что как минимум 350 безработных жителей региона смогут открыть свое дело.

Так, предпенсионерка Юлия Атаева в 2019 году прошла обучение по курсу "Основы предпринимательства" в рамках регионального проекта "Старшее поколение" (нацпроект "Демография"). Она получила финансовую помощь от органов службы занятости в размере 200 тысяч рублей на реализацию бизнес-плана и открыла груминг-студию для домашних животных.

Слесарь Алексей Банько благодаря помощи агентства занятости тоже смог начать бизнес. В 2018 году он составил бизнес-план по выполнению сварочных и кузнечных работ, в котором подробно расписал финансовую оставляющую идеи. Банько предоставили помощь — 58,8 тысячи рублей, что позволило ему приобрести инструмент. Теперь его продукция — кованые изделия — востребована организациями и жителями всего района.

В 2019 году за счет мер финансовой поддержки 373 безработных гражданина зарегистрировали предпринимательскую деятельность в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, оказание транспортных услуг, туризм и гостиничный бизнес, сфера обслуживания и торговли.

На помощь с трудоустройством людям, испытывающим сложности в поиске работы, в бюджете запланировано 1,3 миллиона рублей. В прошлом году сумма была почти в два раза меньше: 713 тысяч рублей. Но эти средства помогли более чем 140 жителям трудоустроиться в организации и предприятия Карелии продавцами, почтальонами, пекарями, водителями, помощниками воспитателя и на другие должности.

В 2020 году для трудоустройства людей на общественные работы, не требующие специальной профессиональной подготовки, в Карелии будет выделено три миллиона 411 тысяч рублей. Это позволит дать работу 640 соискателям. В прошлом году эта сумма составляла два миллиона 673 тысячи рублей. Безработные граждане трудились в лесном комплексе, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ, промышленности. В моногородах было организовано более 240 рабочих мест на общественных работах.

При переселении в другую местность безработным и членам их семей будет оказываться финансовая поддержка. В этом году общая сумма помощи составит пять миллионов рублей. До 300 тысяч рублей может быть выделено самому безработному, а если у него есть несовершеннолетние дети, размер пособия увеличивается на 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

Более чем в три раза будет увеличено финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2020 году на это направят шесть миллионов 224,1 тысячи рублей. Планируется трудоустроить не менее 1500 подростков. Рабочие места будут созданы на базе школ, районных больниц, детских садов, администраций поселений и предприятий реального сектора экономики.

Ранняя профориентация детей помогает решать вопросы рынка труда, востребованности кадров. Дополнительная потребность на этот год — более шести тысяч работников различных специальностей. Дети знакомятся с актуальными профессиями на рынке труда реального сектора экономики — это важно, чтобы дети выбирали профессию, которая нам нужна", — рассказала пресс-секретарь управления труда и занятости Республики Карелия Вероника Галкина.