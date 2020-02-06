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Туризм
2020-02-06T09:06+0300
https://ria.ru/20200206/1564287407.html
В Австралии рыбаки встретили китовую акулу со странным поведением
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РИА Новости

В Австралии рыбаки встретили китовую акулу со странным поведением

04:02 06.02.2020 (обновлено: 09:06 06.02.2020)
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© Fotolia / diverstefКитовая акула
Китовая акула
© Fotolia / diverstef
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В австралийском Квинсленде рыбаки столкнулись с китовой акулой, которая врезалась в их лодку, сообщает Daily Mail.
Дэн Гатт и его подруга Джуди Грин стояли на якоре у острова Фрейзер, когда к ним приблизилась морская хищница. Она кормилась мелкой рыбой.
Путешественники пояснили, что место, где они находились, считается безопасным для якорной стоянки. В этот момент они не ловили рыбу и просто наблюдали за акулой. По словам Дэна, она была примерно метр в ширину и восемь – в длину. Он предположил, что рыба – подросток, но все равно казалась очень большой.
Рыбаки сказали, что это была "довольно удивительная" встреча и пожалели о том, что не сделали больше фотографий.
Дэн отметил, что китовая акула врезалась в борт их лодки, как бы раскачивая ее. "Другие морские обитатели, например, дельфины, никогда так не делают", — подчеркнул он.
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Китовые акулы в настоящее время включены в список уязвимых видов Министерством сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии.
Исследователь Университета Квинсленда и эксперт по китовым акулам Брэд Норман сказал, что в настоящее время проводит исследование китовых акул, в том числе и их миграции.
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