В Австралии рыбаки встретили китовую акулу со странным поведением

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В австралийском Квинсленде рыбаки столкнулись с китовой акулой, которая врезалась в их лодку, В австралийском Квинсленде рыбаки столкнулись с китовой акулой, которая врезалась в их лодку, сообщает Daily Mail.

Дэн Гатт и его подруга Джуди Грин стояли на якоре у острова Фрейзер, когда к ним приблизилась морская хищница. Она кормилась мелкой рыбой.

Путешественники пояснили, что место, где они находились, считается безопасным для якорной стоянки. В этот момент они не ловили рыбу и просто наблюдали за акулой. По словам Дэна, она была примерно метр в ширину и восемь – в длину. Он предположил, что рыба – подросток, но все равно казалась очень большой.

Рыбаки сказали, что это была "довольно удивительная" встреча и пожалели о том, что не сделали больше фотографий.

Дэн отметил, что китовая акула врезалась в борт их лодки, как бы раскачивая ее. "Другие морские обитатели, например, дельфины, никогда так не делают", — подчеркнул он.

Китовые акулы в настоящее время включены в список уязвимых видов Министерством сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии.