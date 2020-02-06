Названы самые популярные круизные направления

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие речные круизы пользуются наибольшим спросом, Туроператоры рассказали, какие речные круизы пользуются наибольшим спросом, сообщает АТОР.

Самые востребованные путевки — на поездки продолжительностью от 11 до 16 дней, рассказали ведущие компании.

Наиболее загружены круизы из Москвы до Перми, где у разных туркомпаний выкуплено около 80 процентов кают. А также из столицы в Санкт-Петербург (распродано 70 процентов турпакетов).

Чуть ниже интерес отдыхающих к водному путешествию в Казань: реализовано 60 процентов путевок.

В круизах до Астрахани и до Соловков раскуплено около 40 процентов номеров на теплоходах.

Ранее бронирование туров по российским рекам на лето 2020 года открылось еще полгода назад. Спрос вырос примерно на пять процентов. И сейчас продано около 40 процентов кают на путешествия по разным направлениям, рассказали ведущие круизные туроператоры.

Среди заметных тенденций участники рынка отмечают увеличение интереса к круизам выходного дня и "омоложение" публики: все чаще в путешествие с детьми по рекам отправляются не бабушки и дедушки, а родители.