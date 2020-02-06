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Туризм
2020-02-06T12:29+0300
https://ria.ru/20200206/1564280461.html
Названы самые популярные круизные направления
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РИА Новости

Названы самые популярные круизные направления

10:18 06.02.2020 (обновлено: 12:29 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТеплоходы на речной пристани
Теплоходы на речной пристани
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, какие речные круизы пользуются наибольшим спросом, сообщает АТОР.
Самые востребованные путевки — на поездки продолжительностью от 11 до 16 дней, рассказали ведущие компании.
Наиболее загружены круизы из Москвы до Перми, где у разных туркомпаний выкуплено около 80 процентов кают. А также из столицы в Санкт-Петербург (распродано 70 процентов турпакетов).
Чуть ниже интерес отдыхающих к водному путешествию в Казань: реализовано 60 процентов путевок.
В круизах до Астрахани и до Соловков раскуплено около 40 процентов номеров на теплоходах.
Ранее бронирование туров по российским рекам на лето 2020 года открылось еще полгода назад. Спрос вырос примерно на пять процентов. И сейчас продано около 40 процентов кают на путешествия по разным направлениям, рассказали ведущие круизные туроператоры.
Среди заметных тенденций участники рынка отмечают увеличение интереса к круизам выходного дня и "омоложение" публики: все чаще в путешествие с детьми по рекам отправляются не бабушки и дедушки, а родители.
Иностранные туристы бронируют туры по рекам России сильно заранее: некоторые рейсы уже сейчас загружены на 100 процентов. Самое популярное направление — из Москвы в Санкт-Петербург.
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