Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Глава Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал "не спекулировать фактами" в связи с обысками на телеканале "1+1" и заявил, что речь об ущемлении свободы слова не идет.

В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об обыске в офисе телеканала "1+1". По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Агентство УНИАН сообщило, что обыски прошли также и дома у журналиста телеканала Дениса Данько.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - цитирует Баканова пресс-служба ведомства в Telegram.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились относительно министров, представителей государственной власти и управления госохраны. "Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием", - сообщила пресс-служба.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также человек, которого выставляют как Гончарука, сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети". Сам Гончарук объяснил публикацию записи происками недоброжелателей.

Позже он сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако заявил, что она была смонтирована. Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, поставил перед ними ряд задач.