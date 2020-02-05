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Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
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РИА Новости

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

23:41 05.02.2020 (обновлено: 00:00 06.02.2020)
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© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис, сообщает The Drive.
По его словам, из-за развертывания более совершенных и тихих российских субмарин американские ВМС больше не рассматривают Атлантику как зону своего "неоспоримого" господства. Он добавил, что противник стал использовать военную технику с "более смертоносными системами вооружения".
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"Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут находиться в безопасной гавани на восточном побережье или что им хотя бы удастся беспрепятственно пересечь Атлантический океан, чтобы выполнять операции в другом месте", — сказал Льюис на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований.
По его словам, новая реальность такова, что как только моряки покинут Норфолк, где находится главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США, они будут действовать в небезопасной зоне.
Вице-адмирал отметил, что подлодки российского флота патрулируют Атлантический океан "в любой момент времени". Он обратил внимание, что активность субмарин значительно возросла за последние годы. При этом военный не привел никаких конкретных данных касательно размещения российской военной техники вблизи побережья Соединенных Штатов.
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Льюис добавил, что активность Москвы не ограничивается подводными лодками. Он напомнил о том, что в декабре прошлого года Пентагон активно следил за передвижениями у побережья США корабля-разведчика "Виктор Леонов". По его словам, его маневры вызвали "некоторый переполох" у военных. Автор статьи заметил, что со стороны береговой охраны не было никаких подтверждений этого инцидента.
По словам вице-адмирала, в связи с этим подготовка военных кораблей и подлодок ВМС США к операциям становится все более и более сложной.
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Атлантический океанМинистерство обороны СШАБезопасностьВоенно-морские силы СШАРоссияСШАВ мире
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