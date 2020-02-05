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КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
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РИА Новости

КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ

23:28 05.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. КНДР не может быть признана юридически ядерной державой, это нанесет большой удар Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Это юридический вопрос, который имеет отношение к ДНЯО. Как вы знаете, ДНЯО признает только определенное число стран в качестве законных обладателей ядерного оружия. Без изменения этого договора они не могут быть признаны таковыми. С юридической точки зрения нет никаких сомнений, что не может быть никакого признания (Северной Кореи в качестве ядерной державы – ред.)", - сказал он, выступая в Вашингтоне на мероприятии в центре Карнеги.
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Гросси отметил, что это ослабит международные нормы. "И любое нарушение такого рода будет невероятно плохо. Они вышли из ДНЯО, чтобы создать ядерное оружие. Это предельно ясно", - подчеркнул глава МАГАТЭ.
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Рафаэль ГроссиСеверная КореяДоговор о нераспространении ядерного оружияМАГАТЭКНДРВ мире
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