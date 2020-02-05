КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ

"Это юридический вопрос, который имеет отношение к ДНЯО. Как вы знаете, ДНЯО признает только определенное число стран в качестве законных обладателей ядерного оружия. Без изменения этого договора они не могут быть признаны таковыми. С юридической точки зрения нет никаких сомнений, что не может быть никакого признания (Северной Кореи в качестве ядерной державы – ред.)", - сказал он, выступая в Вашингтоне на мероприятии в центре Карнеги.