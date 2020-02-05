В Сочи разработали концепцию праздничного оформления города к 9 мая

СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Тематические фото- и медиазоны, рассказывающие о роли города-госпиталя в годы Великой Отечественной войны, появятся в Сочи ко Дню Победы, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что в Сочи разработана концепция праздничного оформления города к 9 мая. Так, ко Дню Победы город украсят в едином стиле.
"Во всех районах курорта разместят фотозоны, арки в виде звёзд и медиаэкраны, на которых жители и гости города увидят фотографии ветеранов и смогут прочесть историческую справку о подвиге сочинцев в годы войны. Улицы дополнят растяжками с изображением военной символики, в частности - Георгиевских лент. Набережные и прогулочные зоны украсят праздничными флагами и иллюминацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что важным элементом подготовки к празднику станет размещение тематических баннеров вблизи аэропорта и железнодорожных вокзалов.
"Важно, чтобы все гости, которые приезжают в Сочи, узнали об истории города в годы Великой Отечественной войны. Необходимо напомнить жителям и туристам о сочинских госпиталях, о выдающихся врачах, которые в тяжелейших условиях ежедневно спасали тысячи жизней. И, конечно, нужно подробно рассказать о наших ветеранах", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.