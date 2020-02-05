В Сочи разработали концепцию праздничного оформления города к 9 мая

СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Тематические фото- и медиазоны, рассказывающие о роли города-госпиталя в годы Тематические фото- и медиазоны, рассказывающие о роли города-госпиталя в годы Великой Отечественной войны , появятся в Сочи ко Дню Победы, сообщает администрация курорта.

Отмечается, что в Сочи разработана концепция праздничного оформления города к 9 мая. Так, ко Дню Победы город украсят в едином стиле.

"Во всех районах курорта разместят фотозоны, арки в виде звёзд и медиаэкраны, на которых жители и гости города увидят фотографии ветеранов и смогут прочесть историческую справку о подвиге сочинцев в годы войны. Улицы дополнят растяжками с изображением военной символики, в частности - Георгиевских лент. Набережные и прогулочные зоны украсят праздничными флагами и иллюминацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важным элементом подготовки к празднику станет размещение тематических баннеров вблизи аэропорта и железнодорожных вокзалов.