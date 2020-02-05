Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T23:23+0300
https://ria.ru/20200205/1564301376.html
В Сочи разработали концепцию праздничного оформления города к 9 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/152025/70/1520257014_0:219:4000:2469_1036x0_80_0_0_df987a0601e311a018e4f2c6ab22b098.jpg
РИА Новости

В Сочи разработали концепцию праздничного оформления города к 9 мая

17:14 05.02.2020 (обновлено: 23:23 05.02.2020)
16
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Тематические фото- и медиазоны, рассказывающие о роли города-госпиталя в годы Великой Отечественной войны, появятся в Сочи ко Дню Победы, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что в Сочи разработана концепция праздничного оформления города к 9 мая. Так, ко Дню Победы город украсят в едином стиле.
Волонтер раздает георгиевские ленточки
3 февраля, 12:32
Более ста тысяч волонтеров примут участие в праздновании юбилея Победы
"Во всех районах курорта разместят фотозоны, арки в виде звёзд и медиаэкраны, на которых жители и гости города увидят фотографии ветеранов и смогут прочесть историческую справку о подвиге сочинцев в годы войны. Улицы дополнят растяжками с изображением военной символики, в частности - Георгиевских лент. Набережные и прогулочные зоны украсят праздничными флагами и иллюминацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что важным элементом подготовки к празднику станет размещение тематических баннеров вблизи аэропорта и железнодорожных вокзалов.
"Важно, чтобы все гости, которые приезжают в Сочи, узнали об истории города в годы Великой Отечественной войны. Необходимо напомнить жителям и туристам о сочинских госпиталях, о выдающихся врачах, которые в тяжелейших условиях ежедневно спасали тысячи жизней. И, конечно, нужно подробно рассказать о наших ветеранах", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Губернатор Волгоградской области
31 января, 13:28
Глава Волгоградской области вручил ветеранам медали к 75-летию Победы
000000
Обсудить 0
День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)СочиОбщество
Рекомендуем
Дальневосточный леопард
В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Случаи вынесения или угрозы импичментов в США
Бриллиант
В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Новорожденные в родильном доме
ЕР хочет распространить акцию "Подарок новорожденному" на все регионы
Киев
Группа "1+1 медиа" считает обыски в редакции давлением на СМИ
Людвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера 1820 г.
Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
Израильские военнослужащие
Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
Симферопольское водохранилище
В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
Катание на лыжах
Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
Протесты в Ираке
В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
Лента новостейМолния