Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T23:14+0300
https://ria.ru/20200205/1564301327.html
МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
https://cdn25.img.ria.ru/images/156215/36/1562153619_0:74:2820:1661_1036x0_80_0_0_e43effb8a91123c5fde414a23f947595.jpg
РИА Новости

МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году

23:13 05.02.2020 (обновлено: 23:14 05.02.2020)
125
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году и готово принять в этом активное участие, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я понимаю, что двусторонние переговоры продолжаются. У меня был хороший разговор с госсекретарем (Майком) Помпео, и я знаю, что они не отступили (от переговоров – ред.). Так что я воодушевлен тем, что усилия не прекращаются", - сказал он, выступая в Вашингтоне на мероприятии в Carnegie Center.
Гросси отметил, что "когда дело дойдет до соглашения (между КНДР и США – ред.), то МАГАТЭ будет его частью".
"По-другому быть не может. Когда будет достигнуто соглашение, - а я надеюсь, это произойдет в этом году, - МАГАТЭ сделает все возможное, чтобы стать надежным, нейтральным, независимым, точным партнером в этих усилиях", - рассказал глава Агентства.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
20 января, 16:22
Рябков прокомментировал заявления Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ
В то же время, по его словам, МАГАТЭ будет брошен "огромный вызов" в работе по КНДР. "Северная Корея, в которую мы вернемся, является гораздо более сложным местом для проведения проверок, чем та Северная Корея, из которой были изгнаны наши инспекторы в 2009 году. Это нужно признать. Тогда Северной Кореей было проведено только одно ядерное испытание в 2006 году… Размер проблемы был гораздо меньше по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Сейчас Северная Корея является незаконной ядерной державой. Мы не признаем это, не принимаем это, но она является государством-обладателем ядерного оружия", - подчеркнул Гросси.
Глава МАГАТЭ уверен, что инспекторы должны быть задействованы в работе по КНДР без промедлений после того, как будет достигнуто соглашение.
Международное агентство по атомной энергии
15 января, 14:36
МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД
100011
Обсудить 1
Рафаэль ГроссиМАГАТЭКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Дальневосточный леопард
В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Случаи вынесения или угрозы импичментов в США
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану
Протесты в Ираке
В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
Израильские военнослужащие
Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Киев
Группа "1+1 медиа" считает обыски в редакции давлением на СМИ
Бриллиант
В СП рассказали о производстве бриллиантов в России в 2018 году
Сирийские боевики в Алеппо
В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли четыре человека
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
Подводная лодка проекта Ясень-М
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Катание на лыжах
Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
Симферопольское водохранилище
В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
Лента новостейМолния