МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает на достижение соглашения Рафаэль Гросси. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает на достижение соглашения США КНДР в этом году и готово принять в этом активное участие, заявил генеральный директор МАГАТЭ

"Я понимаю, что двусторонние переговоры продолжаются. У меня был хороший разговор с госсекретарем (Майком) Помпео, и я знаю, что они не отступили (от переговоров – ред.). Так что я воодушевлен тем, что усилия не прекращаются", - сказал он, выступая в Вашингтоне на мероприятии в Carnegie Center.

Гросси отметил, что "когда дело дойдет до соглашения (между КНДР и США – ред.), то МАГАТЭ будет его частью".

"По-другому быть не может. Когда будет достигнуто соглашение, - а я надеюсь, это произойдет в этом году, - МАГАТЭ сделает все возможное, чтобы стать надежным, нейтральным, независимым, точным партнером в этих усилиях", - рассказал глава Агентства.

В то же время, по его словам, МАГАТЭ будет брошен "огромный вызов" в работе по КНДР. "Северная Корея, в которую мы вернемся, является гораздо более сложным местом для проведения проверок, чем та Северная Корея, из которой были изгнаны наши инспекторы в 2009 году. Это нужно признать. Тогда Северной Кореей было проведено только одно ядерное испытание в 2006 году… Размер проблемы был гораздо меньше по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Сейчас Северная Корея является незаконной ядерной державой. Мы не признаем это, не принимаем это, но она является государством-обладателем ядерного оружия", - подчеркнул Гросси.