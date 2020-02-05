В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший

Ерликайя ранее сообщил, что воздушное судно после жесткой посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров, после чего рухнуло с обрыва высотой около 40 метров в районе проходящей возле аэропорта автодороги.