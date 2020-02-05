В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Один человек погиб и 157 получили ранения в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Ранее самолет компании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Как сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Представитель генконсульства России в Стамбуле рассказал РИА Новости, что россиян среди пассажиров не было.
Ерликайя ранее сообщил, что воздушное судно после жесткой посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров, после чего рухнуло с обрыва высотой около 40 метров в районе проходящей возле аэропорта автодороги.
Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на инцидент.
По предварительным данным, причиной трагедии стала непогода.