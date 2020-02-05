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В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
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РИА Новости
В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
АНКАРА, 5 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Один человек погиб и 157 получили ранения в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
2020-02-05T23:02+0300
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PT0M46S

В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший

23:02 05.02.2020 (обновлено: 00:36 06.02.2020)
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© REUTERS / Murad SezerСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 5 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Один человек погиб и 157 получили ранения в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Ранее самолет компании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Как сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Представитель генконсульства России в Стамбуле рассказал РИА Новости, что россиян среди пассажиров не было.
Ерликайя ранее сообщил, что воздушное судно после жесткой посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров, после чего рухнуло с обрыва высотой около 40 метров в районе проходящей возле аэропорта автодороги.
Губернатор подчеркнул, что спасательные службы оперативно отреагировали на инцидент.
По предварительным данным, причиной трагедии стала непогода.
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ТурцияЖесткая посадка самолета в СтамбулеСтамбулВ мире
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