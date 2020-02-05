В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса будет доработан и принят, так как все граждане Украины имеют право на заслуженные выплаты независимо от места жительства, заявила депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марина Бардина.

В среду парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев и предлагает отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.

"Мы снова увидим этот законопроект в парламенте, он получит большую поддержку и будет проголосован. Действительно, выплата пенсий лично для меня важный вопрос. Я не делю граждан Украины, мы все одинаковы, и если человек работал всю жизнь и заработал пенсию, он должен ее получить независимо от своего места проживания и пребывания", - сказала Бардина в эфире телеканала Newsone

Ранее ряд фракций раскритиковали этот документ, отметив, что его принятие в первом чтении приведет к значительным расходам, не предусмотренным в госбюджете на 2020 год. С такими же замечанием выступили представители кабмина. По подсчетам правительства, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов), которых сейчас нет в бюджете. В связи с этим было принято решение отправить документ на доработку.