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В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
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РИА Новости

В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию

22:58 05.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц в Киеве
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса будет доработан и принят, так как все граждане Украины имеют право на заслуженные выплаты независимо от места жительства, заявила депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марина Бардина.
В среду парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Проект предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев и предлагает отменить для указанной категории лиц ограничения по возможности получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.
"Мы снова увидим этот законопроект в парламенте, он получит большую поддержку и будет проголосован. Действительно, выплата пенсий лично для меня важный вопрос. Я не делю граждан Украины, мы все одинаковы, и если человек работал всю жизнь и заработал пенсию, он должен ее получить независимо от своего места проживания и пребывания", - сказала Бардина в эфире телеканала Newsone.
Ранее ряд фракций раскритиковали этот документ, отметив, что его принятие в первом чтении приведет к значительным расходам, не предусмотренным в госбюджете на 2020 год. С такими же замечанием выступили представители кабмина. По подсчетам правительства, речь идет об увеличении расходов на 148 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов), которых сейчас нет в бюджете. В связи с этим было принято решение отправить документ на доработку.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
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