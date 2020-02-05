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Число раненых при жесткой посадке самолета в Стамбуле достигло 139
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РИА Новости

Число раненых при жесткой посадке самолета в Стамбуле достигло 139

22:52 05.02.2020 (обновлено: 23:05 05.02.2020)
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© REUTERS / Murad SezerСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 5 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Около 140 человек получили ранения в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, заявил губернатор города Али Ерликайя.
Позднее в Минздраве сообщили об одном погибшем.
Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Стамбуле, среди пассажиров не было россиян.
"В самолете, который совершил жесткую посадку в 18.19 (мск) в аэропорту Сабихи Гёкчен, всего находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. 139 раненых доставлены в 18 больниц Стамбула", — написал губернатор в твиттере.
Он отметил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.
Ерликайя добавил, что воздушное судно после жесткой посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров, после чего рухнуло с обрыва высотой около 40 метров в районе проходящей возле аэропорта автодороги.
Губернатор подчеркнул, что спасательные службы отреагировали на инцидент оперативно.
По предварительным данным, причиной инцидента стала непогода.
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Жесткая посадка самолета в СтамбулеТурцияСтамбулВ мире
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