Число раненых при жесткой посадке самолета в Стамбуле достигло 139

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Около 140 человек получили ранения в результате Около 140 человек получили ранения в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, заявил губернатор города Али Ерликайя.

Позднее в Минздраве сообщили об одном погибшем.

Ранее самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул , при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента. Как заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Стамбуле, среди пассажиров не было россиян.

Sabiha Gökçen Havaalanı Kriz Merkezi’ndeyiz.



18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.



İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre; 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi. pic.twitter.com/nIHau206Mr — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020

"В самолете, который совершил жесткую посадку в 18.19 (мск) в аэропорту Сабихи Гёкчен, всего находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. 139 раненых доставлены в 18 больниц Стамбула", — написал губернатор в твиттере.

Он отметил, что состояние пострадавших, за исключением одного-двух человек, не вызывает опасений.

Ерликайя добавил, что воздушное судно после жесткой посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров, после чего рухнуло с обрыва высотой около 40 метров в районе проходящей возле аэропорта автодороги.

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы отреагировали на инцидент оперативно.

По предварительным данным, причиной инцидента стала непогода.