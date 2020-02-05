ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Международное агентство по атомной энергии ( Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ ) готово к любому развитию ситуации по Ирану , пока продолжает свою деятельность в этой стране, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

"Я продолжаю…следить за тем, что происходит в Иране. Мы слышим, что говорится. И мы готовимся к любому возможному сценарию. Но на настоящий момент деятельность (МАГАТЭ в Иране – ред.) продолжается", - сказал он, выступая в Вашингтоне на мероприятии в Carnegie Center.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения "новых обстоятельств".