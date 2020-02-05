Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T22:33+0300
https://ria.ru/20200205/1564300760.html
МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану
https://cdn25.img.ria.ru/images/156215/36/1562153619_0:74:2820:1661_1036x0_80_0_0_e43effb8a91123c5fde414a23f947595.jpg
РИА Новости

МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану

22:33 05.02.2020
242
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово к любому развитию ситуации по Ирану, пока продолжает свою деятельность в этой стране, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я продолжаю…следить за тем, что происходит в Иране. Мы слышим, что говорится. И мы готовимся к любому возможному сценарию. Но на настоящий момент деятельность (МАГАТЭ в Иране – ред.) продолжается", - сказал он, выступая в Вашингтоне на мероприятии в Carnegie Center.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения "новых обстоятельств".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему" пятому отказу выполнять положения соглашения.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. 20 января 2020
20 января, 16:22
Рябков прокомментировал заявления Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ
010100
Обсудить 0
Рафаэль ГроссиМАГАТЭИранВ мире
Рекомендуем
Израильские военнослужащие
Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Сирийские боевики в Алеппо
В Алеппо при обстреле со стороны боевиков погибли четыре человека
Протесты в Ираке
В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
Республиканец Митт Ромни проголосует за отстранение Трампа от власти
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Киев
Группа "1+1 медиа" считает обыски в редакции давлением на СМИ
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР
КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США в ближайшие 30 дней предпримут новые меры в отношении Венесуэлы
Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб
Армия Сирии окружила в Идлибе три пункта наблюдения турецких военных
Сирийские военные в провинции Идлиб
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц в Киеве
В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
Патруль российской военной полиции в Сирии
Российский военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
У сбежавшей из клиники Зальцбурга австрийки не обнаружили коронавирус
Дальневосточный леопард
В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Случаи вынесения или угрозы импичментов в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
Лента новостейМолния