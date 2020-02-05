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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-05T21:36+0300
https://ria.ru/20200205/1564299791.html
Армия Сирии окружила в Идлибе три пункта наблюдения турецких военных
https://cdn23.img.ria.ru/images/150675/02/1506750281_0:180:3334:2055_1036x0_80_0_0_ac702f15c20cf50dc61dcfa5ee17f4c3.jpg
РИА Новости

Армия Сирии окружила в Идлибе три пункта наблюдения турецких военных

21:36 05.02.2020
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© AFP 2020 / Omar haj kadour Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб
Турецкая бронетехника около сирийской северо-западной провинции Идлиб
© AFP 2020 / Omar haj kadour
ДАМАСК, 5 фев – РИА Новости. Сирийская армия в среду окружила с трех сторон город Саракиб в провинции Идлиб, где находятся три турецких наблюдательных пункта, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
"Армия захватила контроль над высотой Телль-Шейх Мансур и деревней Дахабия, тем самым завершив окружение с трех сторон Саракиба, где расположены три турецких наблюдательных пункта, созданных Турцией неделю назад", - заявил источник. Он уточнил, что город окружен с запада, востока и юга после ожесточенных боев против террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
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Источник также сообщил, что инженерные отряды приступили к разминированию освобожденных деревень.
Город Саракиб является ключевым в Идлибе и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо). Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Одновременно отряды армии САР продвигаются к Саракибу с северо-восточного направления, освобождая деревни на юго-западе от города Алеппо.
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Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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