При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек

Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что число пострадавших в результате жесткой посадки . Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines увеличилось до 120 человек.

Он отметил, что состояние пострадавших, кроме одного-двух человек, не вызывает опасений.

Губернатор добавил, что самолет после жесткой посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров, после чего рухнул с обрыва высотой 30-40 метров в районе проходящей около аэропорта автодороги.

Ерликайя обратил внимание на то, что спасательные службы отреагировали на инцидент оперативно.

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"Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает", — сказал губернатор.

Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб.

Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул , совершил жесткую посадку в аэропорту Сабихи Гёкчен. Воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и развалилось на три части.