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При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек
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РИА Новости

При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек

21:13 05.02.2020 (обновлено: 23:17 05.02.2020)
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© REUTERS / Murad SezerСамолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
Самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus после жесткой посадки в Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле
© REUTERS / Murad Sezer
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines увеличилось до 120 человек.
"Самолет совершил жесткую посадку из-за плохих погодных условий", — рассказал губернатор в эфире телеканала NTV.
Он отметил, что состояние пострадавших, кроме одного-двух человек, не вызывает опасений.
Губернатор добавил, что самолет после жесткой посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 60-70 метров, после чего рухнул с обрыва высотой 30-40 метров в районе проходящей около аэропорта автодороги.
Ерликайя обратил внимание на то, что спасательные службы отреагировали на инцидент оперативно.
"Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает", — сказал губернатор.
Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб.
Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, совершил жесткую посадку в аэропорту Сабихи Гёкчен. Воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и развалилось на три части.
Турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.
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Жесткая посадка самолета в СтамбулеBoeing 737-800ТурцияИзмирСтамбулВ мире
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