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Во Франции задержали двух мужчин, причастных к краже работы Бэнкси
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РИА Новости

Во Франции задержали двух мужчин, причастных к краже работы Бэнкси

20:50 05.02.2020
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© AFP 2020 / Centre PompidouРабота уличного художника Banksy, изображающая крысу в маске
Работа уличного художника Banksy, изображающая крысу в маске
© AFP 2020 / Centre Pompidou
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Французские правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в причастности к похищению работы, приписываемой британскому стрит-арт художнику Бэнкси.
Фрагмент дорожного указателя, на котором была нарисована крыса в маске, держащая в руках канцелярский нож, был выпилен в ночь на первое сентября 2019 года. Момент похищения попал на видео - разбуженный шумом житель IV округа французской столицы заснял происходящее на телефон.
Как сообщает телеканал BFMTV, в ходе расследования полицейские обратили внимание на двух мужчин, которых задержали в департаментах Валь-д'Уаз и Сена и Марна. Сообщается, что возраст задержанных - 32 и 35 лет. В настоящее время мужчины находятся под стражей. Вместе с ними была задержана женщина, но затем правоохранители отпустили ее.
"Пока непонятно, являются ли эти два человека скупщиками краденого или авторами похищения. … В ходе обысков были найдены несколько работ Бэнкси. Работы из квартала Бобур (крыса с ножом - ред.) среди них нет. Экспертизы, которые установят, реальные ли это работы или копии, продолжаются", - сообщает телеканал.
Бэнкси (Banksy) – английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
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