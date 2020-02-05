Во Франции задержали двух мужчин, причастных к краже работы Бэнкси

"Пока непонятно, являются ли эти два человека скупщиками краденого или авторами похищения. … В ходе обысков были найдены несколько работ Бэнкси. Работы из квартала Бобур (крыса с ножом - ред.) среди них нет. Экспертизы, которые установят, реальные ли это работы или копии, продолжаются", - сообщает телеканал.